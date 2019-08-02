Новости дня
Глава Екатеринбурга утвердил проект строительства трамвайной линии в микрорайон Солнечный
2 август 2019 (15:43)
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проекты планировки и межевания территории, предназначенной для размещения трамвайной линии, которая пройдет по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой с временной организацией трамвайного кольца и конечного остановочного пункта на пересечении улиц Лучистой и Чемпионов. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
Зона размещения магистрали и сопутствующих объектов инженерной и транспортной инфраструктуры расположена в южной части Екатеринбурга на территории Чкаловского района, вдоль улиц 2-й Новосибирской и Лучистой, и ограничена с севера улицей Мусоргского, с юга — улицей Счастливой.
Общая площадь проектируемой территории — 25,13 га, а протяженность трамвайной линии составит 1,8 км. Проект предполагает устройство на пути следования 4-х остановок и регулируемых пешеходных переходов.
Также предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети, в том числе улиц 2-ой Новосибирской и Лучистой, а также нескольких перекрёстков.
Новая трамвайная линия будет строиться за счет средств местного и областного бюджетов в рамках муниципальной программы «Столица» на 2017-2022 годы. К её прокладке и обустройству строители приступят в 2020 году.
Зона размещения магистрали и сопутствующих объектов инженерной и транспортной инфраструктуры расположена в южной части Екатеринбурга на территории Чкаловского района, вдоль улиц 2-й Новосибирской и Лучистой, и ограничена с севера улицей Мусоргского, с юга — улицей Счастливой.
Общая площадь проектируемой территории — 25,13 га, а протяженность трамвайной линии составит 1,8 км. Проект предполагает устройство на пути следования 4-х остановок и регулируемых пешеходных переходов.
Также предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети, в том числе улиц 2-ой Новосибирской и Лучистой, а также нескольких перекрёстков.
Новая трамвайная линия будет строиться за счет средств местного и областного бюджетов в рамках муниципальной программы «Столица» на 2017-2022 годы. К её прокладке и обустройству строители приступят в 2020 году.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Утвержден проект строительства трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга
- Утвержден проект строительства трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга
- Строительство трамвайных веток в Академический и Солнечный районы Екатеринбурга начнется в 2020 году
- В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по строительству трамвайной линии из Академического района
- Екатеринбургу выделили землю для строительства трамвайной линии в Верхнюю Пышму