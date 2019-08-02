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Глава Екатеринбурга утвердил проект строительства трамвайной линии в микрорайон Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проекты планировки и межевания территории, предназначенной для размещения трамвайной линии, которая пройдет по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой с временной организацией трамвайного кольца и конечного остановочного пункта на пересечении улиц Лучистой и Чемпионов. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



Зона размещения магистрали и сопутствующих объектов инженерной и транспортной инфраструктуры расположена в южной части Екатеринбурга на территории Чкаловского района, вдоль улиц 2-й Новосибирской и Лучистой, и ограничена с севера улицей Мусоргского, с юга — улицей Счастливой.



Общая площадь проектируемой территории — 25,13 га, а протяженность трамвайной линии составит 1,8 км. Проект предполагает устройство на пути следования 4-х остановок и регулируемых пешеходных переходов.



Также предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети, в том числе улиц 2-ой Новосибирской и Лучистой, а также нескольких перекрёстков.



Новая трамвайная линия будет строиться за счет средств местного и областного бюджетов в рамках муниципальной программы «Столица» на 2017-2022 годы. К её прокладке и обустройству строители приступят в 2020 году.

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