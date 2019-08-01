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На птицефабрику «Среднеуральская» подали иск в связи с самовольным занятием земель

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2019. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск на ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» в связи с самовольным занятием компанией земель лесного фонда и размещением на них отходов производства III и IV класса опасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что прокурорская проверка предприятия была инициирована на основании обращения главы городского округа Верхняя Пышма Ивана Соломина. В результате был установлен факт незаконного использования земли и складирования на ней куриного помета.



«Размещение и эксплуатация пометохранилища на землях лесного фонда не допускается, поскольку использование таких объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не предусмотрено лесным законодательством РФ. Кроме того, выяснилось, что птицефабрика без лицензии осуществляет деятельность по транспортированию отходов помета куриного свежего III класса опасности, отходов помета куриного перепревшего IV класса опасности», — говорится в сообщении.



В результате прокуратура подала в суд иск на ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» о прекращении незаконного использования земли и эксплуатации пометохранилища, освобождении и приведении лесного участка в естественное природное состояние, а также признании деятельности птицефабрики по транспортированию отходов помета незаконной.



«Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры», — подчеркивает пресс-служба ведомства.

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