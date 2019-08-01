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В Карталах проводится проверка по факту схода с рельсов электровоза
1 август 2019 (16:26)
УрБК, Челябинск, 01.08.2019. В Челябинской области 30 июля 2019 года на территории локомотивного депо «Аркаим» станции Карталы сошёл с рельсов электровоз. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.
«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, размера причиненного ущерба, опрашиваются очевидцы, локомотивная бригада, работники железной дороги. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, размера причиненного ущерба, опрашиваются очевидцы, локомотивная бригада, работники железной дороги. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
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