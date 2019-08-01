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Суд рассмотрит иск о банкротстве управляющей компании «Екадом»

1 август 2019 (09:47)

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Управляющая компания «Екадом» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

Истцом по делу выступает АО «Екатеринбургэнергосбыт». Сумма исковых требований составляет 5,8 млн руб.

Отметим, что УК «Екадом» занимается профессиональным управлением многоквартирными домами в Екатеринбурге.

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