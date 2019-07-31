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На реконструкцию заброшенной больницы в «Зеленой роще» в Екатеринбурге понадобится 1,5 млрд рублей
31 июль 2019 (13:53)
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. На восстановление заброшенной больницы в парке «Зеленая роща» понадобится порядка 1,5 млрд руб. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
«Это федеральный памятник, и он должен быть восстановлен в тех осях, в тех размерах, в которых он был построен. Сама реконструкция объекта — это порядка 1-1,5 млрд. Больница находится не в муниципальной собственности, и коллеги из области ищут инвестора, кто бы мог это здание привести в соответствие», — рассказал глава города.
Также он отметил, что никакого сноса больницы и строительства на ее месте жилых комплексов точно не будет.
«Это федеральный памятник, и он должен быть восстановлен в тех осях, в тех размерах, в которых он был построен. Сама реконструкция объекта — это порядка 1-1,5 млрд. Больница находится не в муниципальной собственности, и коллеги из области ищут инвестора, кто бы мог это здание привести в соответствие», — рассказал глава города.
Также он отметил, что никакого сноса больницы и строительства на ее месте жилых комплексов точно не будет.
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