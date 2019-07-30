УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. Сегодня, 30 июля, Екатеринбургский метрополитен перевез миллиардного пассажира. Им стала преподаватель детской школы искусств Диана Мустакимова.Директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди подарил Диане памятную грамоту, а глава города Александр Высокинский вручил ей торт в форме вагона метро, букет цветов и проездной до конца года.Такой подарок оказался очень полезным для Дианы, она каждый день ездит на работу с Ботаники на Эльмаш, как раз через всю линию метро.«Когда построят вторую ветку. Я подчеркиваю — не если, а когда. Несмотря на мнение некоторых скептиков, мы обязательно построим вторую ветку и всех скептиков позовем на первую поездку. Они, конечно, не сознаются, но мы позовем», — отметил Александр Высокинский.Глава города напомнил, что уже ведутся разработки второй лини метро. На проектирование второй ветки метрополитена в муниципальной программе предусмотрено 250 млн руб. Кроме расходов на проектно-изыскательские работы в программу входит финансирование компенсации за передачу объектов первой линии метрополитена в собственность города, а также затраты на модернизацию станции метро «Геологическая».«В настоящее время ведутся проектные разработки. Мы рассчитываем, что в ближайшие 10-15 лет население Екатеринбурга достигнет 2 млн человек, поэтому развитие транспортной инфраструктуры является важным направлением», — сказал Александр Высокинский.Ранее власти муниципалитета проводили открытое голосование на официальном портале о необходимости проектирования и строительства второй ветки метрополитена в столице Урала. По итогам опроса наибольшее количество горожан (96% участников голосования) положительно относятся к планам властей, оценив проект как «жизненно необходимый».Екатеринбургский метрополитен в будни перевозит около 165-170 тыс. пассажиров, а в месяц порядка 3-4 млн.