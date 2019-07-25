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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении форума «Города России 2030»

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о подготовке и проведении в городе IV Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030», а также утвердил организационный комитет мероприятия. Об этом сообщается на официальном портале города.



«Общероссийский форум стратегического развития — это площадка для выработки практических решений по созданию и реализации стратегий муниципальных образований и регионов, запуску эффективных разномасштабных проектов их развития, живого диалога представителей власти, бизнеса, науки, общественности, СМИ и молодежи», — говорится в сообщении.



Форум «Города России 2030» пройдет под девизом «Территория проектов» и состоится 13 и 14 ноября, его организаторами выступили администрация Екатеринбурга, Союз российских городов, ассоциация «Города Урала» при поддержке правительства Свердловской области.



«С начала нового тысячелетия Екатеринбург развивается в соответствии со стратегическим планом развития, подготовленным на системной основе с непосредственным участием горожан, поэтому сегодня мы особенно рады выступить площадкой проведения форума «Города России 2030: территория проектов». Миссия Екатеринбурга, сформулированная в стратегическом плане, — формирование всесторонне комфортной среды для горожан, создание «Города для людей», — отметил в своем приветствии к участникам предстоящего форума Александр Высокинский.



Сообщается, что в рамках форума также состоится XV Всероссийская научно-практическая конференция «Муниципальные информационные системы», посвященная распространению передового опыта разработки и продвижения инновационных программ и проектов информатизации в различных отраслях деятельности муниципальных образований. Кроме того, в дни проведения форума в Екатеринбурге пройдет XIV Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» по вопросам регионального развития.



Напомним, первый Общероссийский форум стратегического развития прошел в Екатеринбурге в 2016 году под девизом «Города России 2030: пространство для жизни». В 2017 году форум проводился второй раз уже под девизом «Города России 2030: перекрестки возможностей». Третий Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: цифровое будущее» прошел в 2018 году. Его лейтмотивом стало обсуждение вопросов развития цифровой экономики и строительство «умных городов».

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