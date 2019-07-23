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В Екатеринбурге средняя стоимость вторичного жилья превысила 72 тыс. рублей за квадратный метр

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 611 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За последние четыре недели средняя стоимость жилья выросла на 0,2%.



«За месяц число объектов на рынке почти не изменилось и составляет 8,87 тыс. объектов. Количество пригородных объектов снизилось на 1,2%. Число комнат выросло на 0,3%. Сроки экспозиции объектов на рынке незначительно растут и составляют чуть больше 4 месяцев», — говорится в исследовании.

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