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В Екатеринбурге средняя стоимость вторичного жилья превысила 72 тыс. рублей за квадратный метр

23 июль 2019 (11:53)

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 611 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За последние четыре недели средняя стоимость жилья выросла на 0,2%.

«За месяц число объектов на рынке почти не изменилось и составляет 8,87 тыс. объектов. Количество пригородных объектов снизилось на 1,2%. Число комнат выросло на 0,3%. Сроки экспозиции объектов на рынке незначительно растут и составляют чуть больше 4 месяцев», — говорится в исследовании.

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