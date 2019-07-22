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Директора Южноуральского завода радиокерамики оштрафовали за сокрытие от уплаты налогов 94 млн рублей
22 июль 2019 (11:02)
УрБК, Челябинск, 22.07.2019. Суд признал виновным руководителя ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» в сокрытии от уплаты налогов 93,8 млн руб., назначив ему штраф в размере 500 тыс. руб., сообщает прокуратура Челябинской области.
Суд установил, что директор завода знал о принудительном взыскании недоимки по налогам в сумме свыше 112 млн руб. и имел возможность ее погасить. Но вместо этого он потратил свыше 93,8 млн руб., минуя расчетные счета организации.
«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
Суд установил, что директор завода знал о принудительном взыскании недоимки по налогам в сумме свыше 112 млн руб. и имел возможность ее погасить. Но вместо этого он потратил свыше 93,8 млн руб., минуя расчетные счета организации.
«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
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