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В Свердловской области число безработных составляет 87 тыс. человек

17 июль 2019 (15:15)

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. В Свердловской области во II квартале 2019 года число безработных по методологии Международной организации труда (МОТ) составило 87,2 тыс. человек (в I квартале — 97,1 тыс.). Об этом сообщает Свердловскстат.

Общий уровень безработицы на Среднем Урале во II квартале сократился с 4,6% до 4,1%. Численность работающего населения в регионе за три месяца уменьшилась с 2 млн 119 тыс. до 2 млн 108 тыс. человек.

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