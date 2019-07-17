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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО

УрБК, Москва, 17.07.2019. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО. Об этом сообщает портал «Банки.ру».



Как ранее сообщал Минфин, проект федерального закона направлен на индивидуализацию тарифов ОСАГО для конкретного страхователя и создает условия для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.



В настоящий момент, отмечает министерство, тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую стоимость для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. Зачастую аккуратные водители и лихачи платят за полис одинаково.

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