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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО

17 июль 2019 (12:45)

УрБК, Москва, 17.07.2019. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО. Об этом сообщает портал «Банки.ру».

Как ранее сообщал Минфин, проект федерального закона направлен на индивидуализацию тарифов ОСАГО для конкретного страхователя и создает условия для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.

В настоящий момент, отмечает министерство, тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую стоимость для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. Зачастую аккуратные водители и лихачи платят за полис одинаково.

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