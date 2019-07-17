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Более 70 % HR-менеджеров жалуются на необоснованно высокие зарплатные ожидания соискателей

УрБК, Москва, 17.07.2019. Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются HR–менеджеры при поиске сотрудника, — это необоснованно высокие зарплатные ожидания. Об этом свидетельствуют данные опроса службы исследований HeadHunter.



На указанную проблему пожаловался 71% респондентов. Еще 57% отметили, что довольно часто соискатели откликаются на не подходящую их профилю вакансию. А 53% рассказали, что у многих просто нет понимания того, какая работа им нужна.



«Сетуют HR-менеджеры и на то, что порой соискатели плохо прорабатывают свое собственное резюме: например, бывает, что специалист обладает уникальным опытом, который как раз и необходим на вакантной должности, однако в резюме это не прописано. Часто соискатели с хорошим стажем, претендующие на несколько разных специальностей, стараются урезать свое резюме, чтобы не испугать работодателя объемом — и как следствие, упускают важные детали. Чтобы этого не произошло, стоит создавать сразу несколько резюме — по одному на каждую должность, которая интересна — и расставлять соответствующие акценты», — рекомендует руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.



Менее важны, но все же имеют значение для успешного трудоустройства и такие факторы, как внешний вид и поведение на собеседовании. HR-менеджеры отмечают, что неподходящий наряд и «хамская» речь могут заставить их задуматься о поиске другого кандидата.

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