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В Екатеринбурге закрыли движение транспорта по улице Шевченко

16 июль 2019 (11:10)

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2019. В Екатеринбурге из-за ремонта закрыли движение транспорта по улице Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Движение для автомобилей будет закрыто до 25 августа 2019 года от дома № 73 по улице Мамина-Сибиряка до улицы Луначарского.

До 4 августа 2019 года нельзя будет проехать по дублеру улицы Шевченко, от улицы Восточной до дома № 27 по улице Шевченко, и по нечётной стороне путепровода по улице Шевченко от дома № 33 до дома № 23 по улице Шевченко.

«В течение указанного времени движение автотранспорта будет направлено по улицам Мамина-Сибиряка, Восточной, Уральской», — говорится в сообщении.

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