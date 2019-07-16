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В России из-за роботизации могут сократить до 6 млн рабочих мест

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2019. В России в ближайшие 10 лет может быть сокращено до 6 миллионов рабочих мест, поскольку примерно 90% работы людей будет автоматизировано ввиду развития роботизации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилла Варламова.



«Исчезнуть частично или полностью могут те профессии, где низкоквалифицированная интеллектуальная деятельность: такие «сегменты» рабочих процессов есть у юристов, бухгалтеров, у кадрового персонала. В этих сферах многое будет сокращаться, это уже происходит сейчас. Останутся люди, которые занимаются организацией, планированием, управлением роботами, но само техническое делопроизводство исчезнет. Порядка 90% работы можно забрать у человека», — рассказал К. Варламов.



«По нашим прогнозам, в течение следующих 10 лет в России при активной модернизации отраслей могут быть сокращены до 6 млн рабочих мест, при этом для 25 млн человек могут радикально измениться требования работодателей и состав работы, что дает право говорить о фактическом исчезновении и этих рабочих мест. Если измерять в процентах, то в большей или меньшей степени изменения могут коснуться 60-70% рабочих мест», — добавил он.



Высвободившиеся кадровые ресурсы не смогут в полном объеме быть задействованы в новых условиях, поскольку не имеют достаточно компетенций и навыков, полагает Кирилл Варламов.



«Безработные станут практически неработоспособными. Более того, помимо самого процесса цифровизации отраслей мы рискуем увидеть и замещение иностранными сервисами, которые придут в Россию», — уточнил эксперт.



Кирилл Варламов также считает, что развитие роботизации приводит к появлению новых профессий, но не в России.



«Если раньше мы покупали билеты в трансагентстве, стоя в очередях, то сейчас мы покупаем билеты онлайн. И тут главный вопрос — где эти рабочие места? Сервисы, которыми мы пользуемся, преимущественно иностранные. Мы, пользуясь ими здесь, создаем рабочие места там. По сути, идет не то чтобы локальная перекройка рабочих мест, а их создание за рубежом», — пояснил он.

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