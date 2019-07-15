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В суд подан иск о принудительном демонтаже екатеринбургского БЦ «Призма»
15 июль 2019 (18:06)
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. Администрация Екатеринбурга подала исковое заявление с требованием демонтировать часть недостроенного бизнес-центра «Призма». Заявление горадминистрации зарегистрировано в Арбитражном суде Свердловской области.
Ответчиками по делу выступают ООО «Торгово-выставочный центр Европейский», ООО «Розтех», ООО «Инвек» и ООО «Звездный дар». Истец требует обязать организации демонтировать 28 этажей в здании — с 8 по 36 этаж.
Как отмечают в горадминистрации, данная часть БЦ «Призма» была возведена без разрешительных документов. Заседание по рассмотрению иска муниципалитета пройдет 6 августа 2019 года.
Ответчиками по делу выступают ООО «Торгово-выставочный центр Европейский», ООО «Розтех», ООО «Инвек» и ООО «Звездный дар». Истец требует обязать организации демонтировать 28 этажей в здании — с 8 по 36 этаж.
Как отмечают в горадминистрации, данная часть БЦ «Призма» была возведена без разрешительных документов. Заседание по рассмотрению иска муниципалитета пройдет 6 августа 2019 года.
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