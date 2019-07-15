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Минстрой намерен вернуть ЖСК на рынок жилищного строительства

15 июль 2019 (13:52)

УрБК, Москва, 15.07.2019. Минстрой намерен реанимировать почти ушедшие с рынка жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), облегчив их участникам получение ипотечных кредитов под залог паев. Министерство опубликовало поправки к закону «О потребительском кредите (займе)» и ряд других законов, которыми предлагает приравнять паи в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК) к правам требования для нужд ипотечного кредитования. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Это даст возможность получения пайщиками ЖСК кредитов под залог паев по ставкам, близким к ставкам ипотечного рынка. Для этого паи ЖСК предлагается зафиксировать в статусе «паенакоплений». Исполнение обязательств по таким залогам также должно будет регулироваться в соответствии с законом об ипотеке.

Отмечается, что на время расчистки строительного рынка и перехода на проектное финансирование «реанимация» ЖСК с относительно дешевым кредитованием пайщиков может создать альтернативу крупным застройщикам. При этом Минстрой намерен распространить на ЖСК общие нормы по применению эскроу-счетов для защиты пайщиков.

Инициатива Минстроя также предоставит банкам возможность массовых некрупных экспериментов по развитию проектного подхода к строительству. При этом в режиме «один ЖСК — один дом» кооперативы окажутся полностью изолированы от кредитных рисков крупных застройщиков, а при необходимости их можно будет легче убрать с рынка вновь: этот процесс, в отличие от сортировки крупных компаний на финансово устойчивые и проблемные, вряд ли растянется на годы.

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