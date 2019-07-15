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Минстрой намерен вернуть ЖСК на рынок жилищного строительства

УрБК, Москва, 15.07.2019. Минстрой намерен реанимировать почти ушедшие с рынка жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), облегчив их участникам получение ипотечных кредитов под залог паев. Министерство опубликовало поправки к закону «О потребительском кредите (займе)» и ряд других законов, которыми предлагает приравнять паи в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК) к правам требования для нужд ипотечного кредитования. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Это даст возможность получения пайщиками ЖСК кредитов под залог паев по ставкам, близким к ставкам ипотечного рынка. Для этого паи ЖСК предлагается зафиксировать в статусе «паенакоплений». Исполнение обязательств по таким залогам также должно будет регулироваться в соответствии с законом об ипотеке.



Отмечается, что на время расчистки строительного рынка и перехода на проектное финансирование «реанимация» ЖСК с относительно дешевым кредитованием пайщиков может создать альтернативу крупным застройщикам. При этом Минстрой намерен распространить на ЖСК общие нормы по применению эскроу-счетов для защиты пайщиков.



Инициатива Минстроя также предоставит банкам возможность массовых некрупных экспериментов по развитию проектного подхода к строительству. При этом в режиме «один ЖСК — один дом» кооперативы окажутся полностью изолированы от кредитных рисков крупных застройщиков, а при необходимости их можно будет легче убрать с рынка вновь: этот процесс, в отличие от сортировки крупных компаний на финансово устойчивые и проблемные, вряд ли растянется на годы.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">15 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:52</span><br /><strong>Минстрой намерен вернуть ЖСК на рынок жилищного строительства</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 15.07.2019. Минстрой намерен реанимировать почти ушедшие с рынка жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), облегчив их участникам получение ипотечных кредитов под залог паев. Министерство опубликовало поправки к закону «О потребительском кредите (займе)» и ряд других законов, которыми предлагает приравнять паи в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК) к правам требования для нужд ипотечного кредитования. Об этом сообщает «Коммерсантъ».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088393-minstroy-nameren-vernut-zhsk-na-rynok-zhilischnogo-stroitelstva.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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