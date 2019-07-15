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ЦБ ожидает плавного снижения депозитных и кредитных ставок

УрБК, Москва, 15.07.2019. Банк России прогнозирует плавное снижение депозитных ставок банков, которому поспособствовали снижение доходности облигаций, ожидание дальнейшего уменьшения инфляции и понижение ключевой ставки ЦБ. Вслед за этим расширяются возможности банков снижать кредитные ставки. Об этом говорится в выпуске доклада «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».



«Снижение доходности облигаций, ожидания дальнейшего уменьшения инфляции и понижения ключевой ставки Банка России, реализовавшиеся в июне, способствовали снижению ставок по банковским операциям в II квартале 2019 года. По предварительным данным, в мае среднерыночная ставка как по долгосрочным, так и по краткосрочным рублевым депозитам снизилась на 0,1 процентного пункта. Июньское снижение ключевой ставки Банка России создает условия для дальнейшего плавного снижения депозитных ставок, сдерживаемого конкуренцией за вкладчиков между банками», — говорится в докладе.



«Устойчивое снижение депозитных ставок, удешевляющее банковское фондирование, расширяет возможности банков снижать кредитные ставки, а сохраняющаяся конкуренция за наиболее надежных заемщиков вынуждает пользоваться этими возможностями. В июне свыше десяти крупных банков — участников ипотечного рынка приняли решение о снижении ставок по ипотечным программам или введении новых ипотечных продуктов на привлекательных условиях (в том числе ценовых)», — сообщается в докладе.



При этом отмечается, что во II квартале на кредитном рынке появились первые признаки перехода к снижению ставок по рублевым операциям. В апреле 2019 года ставка по долгосрочным корпоративным кредитам снизилась на 15 базисных пунктов, по краткосрочным — на шесть. По предварительным данным, в апреле-мае медленно снижались ставки по долгосрочным автокредитам (на 6 базисных пунктов за два месяца), в мае незначительно (на 2 базисных пунктов) снизилась среднерыночная ипотечная ставка.



«Хотя снижение кредитных ставок было невелико и отмечалось не на всех сегментах рынка, в краткосрочной перспективе можно ожидать снижения рублевых ставок по основным кредитным продуктам», — отмечается в докладе.

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