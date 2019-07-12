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Организаторы GMIS-2019 поблагодарили Екатеринбург за проведение саммита
12 июль 2019 (15:53)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. Представители оргкомитета глобального саммита производства и индустриализации (GMIS) поблагодарили Екатеринбург за высокий уровень подготовки к мероприятию.
В частности, министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи отметил, что площадка GMIS-2019 стала идеальной платформой для сотрудничества правительств, финансовых, деловых и научных кругов.
Председатель оргкомитета GMIS Бадр аль-Олама, в свою очередь, отметил, что после проведения саммита в Екатеринбурге по всей стране будут развиваться стартапы, направленные на создание ресурсоемких и экологически чистых технологий.
«Важно, чтобы обсуждения и дискуссии, которые происходили в Екатеринбурге, дали основание для продолжения разговора. Чтобы наш саммит производств и индустриализации стал платформой для того, чтобы добиваться реальных результатов», — приводит слова Бадра аль-Олама официальный портал города.
Глобальный саммит производства и индустриализации проходил в Екатеринбурге с 9 по 11 июля 2019 года. В нем участвовали представители более 40 стран, а всего более двух тысяч человек, в том числе российские и иностранные официальные лица, руководители крупных компаний, ведущие эксперты и ученые в сфере промышленного производства. На пленарном заседании саммита с приветственной речью выступил президент РФ Владимир Путин.
Следующий GMIS состоится в апреле 2020 года в Ганновере параллельно с Ганноверской ярмаркой. На нем будут обсуждаться вопросы применения самых современных технологий, которые «изменят облик производства».
В частности, министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи отметил, что площадка GMIS-2019 стала идеальной платформой для сотрудничества правительств, финансовых, деловых и научных кругов.
Председатель оргкомитета GMIS Бадр аль-Олама, в свою очередь, отметил, что после проведения саммита в Екатеринбурге по всей стране будут развиваться стартапы, направленные на создание ресурсоемких и экологически чистых технологий.
«Важно, чтобы обсуждения и дискуссии, которые происходили в Екатеринбурге, дали основание для продолжения разговора. Чтобы наш саммит производств и индустриализации стал платформой для того, чтобы добиваться реальных результатов», — приводит слова Бадра аль-Олама официальный портал города.
Глобальный саммит производства и индустриализации проходил в Екатеринбурге с 9 по 11 июля 2019 года. В нем участвовали представители более 40 стран, а всего более двух тысяч человек, в том числе российские и иностранные официальные лица, руководители крупных компаний, ведущие эксперты и ученые в сфере промышленного производства. На пленарном заседании саммита с приветственной речью выступил президент РФ Владимир Путин.
Следующий GMIS состоится в апреле 2020 года в Ганновере параллельно с Ганноверской ярмаркой. На нем будут обсуждаться вопросы применения самых современных технологий, которые «изменят облик производства».
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