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В Челябинске уничтожили более 200 килограммов опасной рыбной продукции

УрБК, Челябинск, 12.05.2019. В Челябинске представители индивидуального предпринимателя отчитались об уничтожении 202 кг опасной рыбной продукции на утилизационном заводе «ЭККРиД». Еще два ИП отозвали в общей сложности 593 кг готовой продукции, которая будет уничтожена в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.



«После согласования проверки с областной прокуратурой 4 июля специалисты Управления Россельхознадзора по Челябинской области выехали на склад индивидуального предпринимателя, отобрали пробы свежемороженого язя и направили их 5 июля в ФГБУ «ЧМВЛ», — говорится в сообщении.



Директор ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» Сергей Миняйло подтвердил, что в свежемороженой рыбе есть нежизнеспособные личинки описторхиса.



На основании результатов анализов будет выдано предписание: продукцию отправить на переработку. В работе находятся исследования на наличие в рыбе тяжелых металлов и пестицидов.



После согласования с областной прокуратурой Управление Россельхознадзора по Челябинской области проведет проверку еще одного челябинского оптового склада, с которого закупался свежемороженый язь, отберет пробы продукции, после чего будет также принято решение о ее дальнейшем использовании.



Массовые заражения челябинцев описторхозом были зафиксированы в июне, сейчас число заразившихся возросло до 34 человек.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">12 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:00</span><br /><strong>В Челябинске уничтожили более 200 килограммов опасной рыбной продукции</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 12.05.2019. В Челябинске представители индивидуального предпринимателя отчитались об уничтожении 202 кг опасной рыбной продукции на утилизационном заводе «ЭККРиД». Еще два ИП отозвали в общей сложности 593 кг готовой продукции, которая будет уничтожена в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088357-v-chelyabinske-unichtozhili-bolee-200-kilogrammov-opasnoy-rybnoy-produkcii.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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