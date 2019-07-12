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В Челябинске уничтожили более 200 килограммов опасной рыбной продукции
12 июль 2019 (14:00)
УрБК, Челябинск, 12.05.2019. В Челябинске представители индивидуального предпринимателя отчитались об уничтожении 202 кг опасной рыбной продукции на утилизационном заводе «ЭККРиД». Еще два ИП отозвали в общей сложности 593 кг готовой продукции, которая будет уничтожена в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.
«После согласования проверки с областной прокуратурой 4 июля специалисты Управления Россельхознадзора по Челябинской области выехали на склад индивидуального предпринимателя, отобрали пробы свежемороженого язя и направили их 5 июля в ФГБУ «ЧМВЛ», — говорится в сообщении.
Директор ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» Сергей Миняйло подтвердил, что в свежемороженой рыбе есть нежизнеспособные личинки описторхиса.
На основании результатов анализов будет выдано предписание: продукцию отправить на переработку. В работе находятся исследования на наличие в рыбе тяжелых металлов и пестицидов.
После согласования с областной прокуратурой Управление Россельхознадзора по Челябинской области проведет проверку еще одного челябинского оптового склада, с которого закупался свежемороженый язь, отберет пробы продукции, после чего будет также принято решение о ее дальнейшем использовании.
Массовые заражения челябинцев описторхозом были зафиксированы в июне, сейчас число заразившихся возросло до 34 человек.
«После согласования проверки с областной прокуратурой 4 июля специалисты Управления Россельхознадзора по Челябинской области выехали на склад индивидуального предпринимателя, отобрали пробы свежемороженого язя и направили их 5 июля в ФГБУ «ЧМВЛ», — говорится в сообщении.
Директор ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» Сергей Миняйло подтвердил, что в свежемороженой рыбе есть нежизнеспособные личинки описторхиса.
На основании результатов анализов будет выдано предписание: продукцию отправить на переработку. В работе находятся исследования на наличие в рыбе тяжелых металлов и пестицидов.
После согласования с областной прокуратурой Управление Россельхознадзора по Челябинской области проведет проверку еще одного челябинского оптового склада, с которого закупался свежемороженый язь, отберет пробы продукции, после чего будет также принято решение о ее дальнейшем использовании.
Массовые заражения челябинцев описторхозом были зафиксированы в июне, сейчас число заразившихся возросло до 34 человек.
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