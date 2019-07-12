Новости дня
Минтруд РФ предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
12 июль 2019 (09:40)
УрБК, Москва, 12.07.2019. Минтруд РФ намерен повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года. Об этом говорится в документе на портале для публикации проектов нормативных актов.
«Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 тыс. 185 руб., для трудоспособного населения — 12 тыс. 130 руб., пенсионеров — 9 тыс. 236 руб., детей — 11 тыс. 004 руб.», — говорится в пояснительной записке.
Таким образом, для пенсионеров прожиточный минимум предполагается увеличить на 3,8%, а для детей — на 4,1%.
«Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 тыс. 185 руб., для трудоспособного населения — 12 тыс. 130 руб., пенсионеров — 9 тыс. 236 руб., детей — 11 тыс. 004 руб.», — говорится в пояснительной записке.
Таким образом, для пенсионеров прожиточный минимум предполагается увеличить на 3,8%, а для детей — на 4,1%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Для пенсионеров прожиточный минимум в РФ за III квартал снизился на 0,1%
- Минтруд предлагает установить в III квартале прожиточный минимум в 9,889 тыс. рублей
- Прожиточный минимум за I квартал 2015 года в России установлен на уровне 9 тыс. 662 рублей
- Прожиточный минимум в России снизился до 6,2 тыс. рублей
- Прожиточный минимум в России вырос до 6,5 тыс. рублей