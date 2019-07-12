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Минтруд РФ предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

12 июль 2019 (09:40)

УрБК, Москва, 12.07.2019. Минтруд РФ намерен повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года. Об этом говорится в документе на портале для публикации проектов нормативных актов.

«Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 тыс. 185 руб., для трудоспособного населения — 12 тыс. 130 руб., пенсионеров — 9 тыс. 236 руб., детей — 11 тыс. 004 руб.», — говорится в пояснительной записке.

Таким образом, для пенсионеров прожиточный минимум предполагается увеличить на 3,8%, а для детей — на 4,1%.

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