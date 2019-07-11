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Житель Екатеринбурга погасил 400 тыс. рублей задолженности после ареста его Porsche Cayennes

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. Житель Екатеринбурга погасил 400 тыс. рублей задолженности после ареста его автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Свердловской области.



В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение транспортного средства должника. Судебный пристав-исполнитель составил акт описи-ареста автомобиля Porsche Cayennes. Вскоре должник погасил задолженность в сумме 400 тыс. руб. по транспортному налогу и страховым взносам, и автотранспортное средство было возвращено.



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