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Почти 80% российских автомобилистов пользуются услугами такси
11 июль 2019 (15:18)
УрБК, Москва, 11.07.2019. 78% автомобилистов в России пользуются услугами такси, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на совместное исследование сервиса заказа такси «Ситимобил» и компании ResearchMe. Так, большинство респондентов (44%) заказывают такси несколько раз в месяц, а почти треть автовладельцев выбирает такси несколько раз в неделю.
Большинство автолюбителей (40%) тратят на такси менее 500 руб. в месяц, 31% — от 500 до 1 тыс. руб., а 18% — 1-3 тыс. руб. в месяц. При этом на содержание своего автомобиля у четверти россиян уходит 30-50 тыс. руб. в год, чуть меньшее количество автомобилистов тратят до 30 тыс. руб. в год, а 17% опрошенных — от 51 до 80 тыс. руб.
Больше половины россиян купили автомобиль на собственные средства, 22% приобрели машину в кредит, а для 18% автомобиль оказался подарком. При этом у большинства (67%) россиян один автомобиль в семье, а у четверти — два. Самые частые владельцы сразу двух машин — молодые люди в возрасте 18-25 лет, таких почти треть. В семьях 14% россиян встречаются три и более автомобиля.
67% опрошенных предпочитают машины зарубежной марки, и лишь треть — отечественной.
Большинство автолюбителей (40%) тратят на такси менее 500 руб. в месяц, 31% — от 500 до 1 тыс. руб., а 18% — 1-3 тыс. руб. в месяц. При этом на содержание своего автомобиля у четверти россиян уходит 30-50 тыс. руб. в год, чуть меньшее количество автомобилистов тратят до 30 тыс. руб. в год, а 17% опрошенных — от 51 до 80 тыс. руб.
Больше половины россиян купили автомобиль на собственные средства, 22% приобрели машину в кредит, а для 18% автомобиль оказался подарком. При этом у большинства (67%) россиян один автомобиль в семье, а у четверти — два. Самые частые владельцы сразу двух машин — молодые люди в возрасте 18-25 лет, таких почти треть. В семьях 14% россиян встречаются три и более автомобиля.
67% опрошенных предпочитают машины зарубежной марки, и лишь треть — отечественной.
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