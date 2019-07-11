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Число жалоб россиян на услуги сотовых операторов во II квартале выросло на 22%

11 июль 2019 (12:39)

УрБК, Москва, 11.07.2019. Число жалоб россиян на услуги сотовых операторов во II квартале выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика Роскомнадзора, с которой ознакомились «Известия».

Среди основных претензий пользователей — недовольство навязыванием дополнительных платных услуг (19-38% в зависимости от оператора), а также жалобы на завышение счетов со стороны сотовых компаний (21-40%). Качество связи волнует граждан значительно меньше, чем плата за услуги: на него обратило внимание 12-25% пользователей.

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