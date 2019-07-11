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В Екатеринбурге ограничили движение транспорта по Малышевскому мосту в сторону ЖБИ
11 июль 2019 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2019. В Екатеринбурге из-за ремонтных работ закрыли движение транспорта на стороне Малышевского моста, ведущей от центра в микрорайон ЖБИ.
Сейчас на второй части путепровода для движения транспорта выделено по одной полосе в каждую сторону. В связи с этим на выезде из микрорайона ЖБИ скопились пробки, как сообщают УрБК очевидцы. Положение усугубилось тем, что дорожники ограничили движение без предупреждения горожан.
Напомним, что ранее производился ремонт дорожного полотна на части моста, ведущей в центр. Он был завершен 27 июня, и на официальном портале города тогда сообщили о перекрытии движения на другой части моста с 29 июня до 1 сентября для продолжения ремонта моста. Однако до сегодняшнего дня движение было открыто.
Также изменен маршрут автобуса № 27 в направлении от центра города: теперь он будет следовать по Малышева — Сыромолотова — Сиреневый бульвар — Новгородцевой. Временно отменены остановки в направлении от центра: Высоцкого, Развилки, Новгородцевой, Школа. В то же время вводятся остановки Каменные палатки, Сыромолотова.
Кроме того, маршрут автобуса № 4 укорочен до остановки Высоцкого.
Сейчас на второй части путепровода для движения транспорта выделено по одной полосе в каждую сторону. В связи с этим на выезде из микрорайона ЖБИ скопились пробки, как сообщают УрБК очевидцы. Положение усугубилось тем, что дорожники ограничили движение без предупреждения горожан.
Напомним, что ранее производился ремонт дорожного полотна на части моста, ведущей в центр. Он был завершен 27 июня, и на официальном портале города тогда сообщили о перекрытии движения на другой части моста с 29 июня до 1 сентября для продолжения ремонта моста. Однако до сегодняшнего дня движение было открыто.
Также изменен маршрут автобуса № 27 в направлении от центра города: теперь он будет следовать по Малышева — Сыромолотова — Сиреневый бульвар — Новгородцевой. Временно отменены остановки в направлении от центра: Высоцкого, Развилки, Новгородцевой, Школа. В то же время вводятся остановки Каменные палатки, Сыромолотова.
Кроме того, маршрут автобуса № 4 укорочен до остановки Высоцкого.
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