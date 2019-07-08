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Гендиректора Жилищной инвестиционной корпорации осудили за хищение у дольщиков более 100 млн рублей

УрБК, Челябинск, 08.07.2019. В Миассе осудили генерального директора компании-застройщика ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» за хищение у дольщиков при строительстве многоквартирного дома 109 млн руб., сообщает прокуратура Челябинской области.



«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.4 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере», — говорится в сообщении.



Как отмечают в надзорном ведомстве, с 2013 по 2016 год при строительстве многоквартирного дома № 16 в Центральном районе города осужденный привлек около 145 млн руб. от более 100 дольщиков. Из них 109 млн руб. были использованы на нецелевое расходование: свыше 81 млн руб. потрачены на оплату работ и услуг для строительства иных объектов, более 28 млн руб. перечислил по кредитным обязательствам других лиц. Это привело к неплатежеспособности компании, в результате чего она не была способна исполнять свои обязательства по застройке, сдаче в эксплуатацию жилого дома и передаче квартир участникам долевого строительства.



«С целью сокрытия факта хищения денежных средства участников долевого строительства и их нецелевого использования обвиняемый подписал заведомо невыгодное для ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» и безденежное дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка об увеличении арендной платы за пользование земельным участком при отсутствии таковых платежей, что позволило предоставлять недостоверную отчетность в контролирующие органы, а также подписал фиктивные договоры беспроцентного займа на сумму свыше 47 млн руб. При этом общая стоимость фактически выполненных работ по строительству дома составила 35,2 млн руб.», — отмечает пресс-служба.



В итоге суд приговорил гендиректора к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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