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Группа ЧТПЗ представит проект развития и благоустройства Первоуральска на выставке «Иннопром-2019»

5 июль 2019 (13:56)

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. Группа ЧТПЗ презентует на международной промышленной выставке «Иннопром-2019» стенд, посвященный программе комплексного развития и благоустройства городской среды Первоуральска, сообщает пресс-служба компании.

Соглашение о создании и реализации этой программы было подписано компанией с правительством Свердловской области, городом Первоуральском и Центром аналитики города в июне.

«Главной темой выставки «Иннопром» станет цифровое производство и будущее глобальной промышленности. Продолжая эту идею, Группа ЧТПЗ представит на своем стенде видение развития территорий, где корпоративная философия Белая металлургия, ставшая маяком и символом преображения трубников, давно шагнула за пределы предприятия в городскую среду. Центральное место в экспозиции компании займут заводские трубы, которые подсвечиваются в темноте, словно маяки, указывая самый верный и безопасный путь в город инновационной промышленности, развитой культуры и общественной жизни. Посетителей стенда ждут виртуальные экскурсии по Первоуральску будущего и современным производствам Белой металлургии», — говорится в сообщении.

Кроме того, представители Группы ЧТПЗ также примут участие в деловой программе международной промышленной выставки.

«На «Иннопроме» опытом компании поделятся председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров, заместитель руководителя аппарата совета директоров по трансформации и управлению проектами Алексей Митенков, директор по стратегии Дмитрий Бурлай и директор по работе с государственными органами Михаил Иванов», — отмечает пресс-служба компании.

Также при поддержке Группы ЧТПЗ состоится традиционный турнир INNOPROM GOLF CHALLENGE, объединивший представителей бизнеса, власти, культуры и спорта.

«В этом году встречать высокопоставленных гостей гольф-мероприятия будут более 100 студентов образовательной программы «Будущее Белой металлургии», которые получили навыки кедди. Проект реализуется в рамках всестороннего развития и организации летней занятости будущих металлургов», — уточняет пресс-служба.

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