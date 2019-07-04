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Администрация Екатеринбурга утвердила нормативы на бесплатное питание для школьников

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Александр Ковальчик подписал постановление об организации питания для учащихся в школах в I полугодии 2019/2020 учебного года. Об этом сообщает официальный портал города.



Документом утверждаются нормативы финансовых затрат в пределах субсидии, выделенной Екатеринбургу на обеспечение школьников начальных классов, а также школьников льготных категорий (из многодетных и малоимущих семей, детей-сирот) бесплатным одноразовым питанием из расчета не более 70 руб. 35 коп. в день на одного обучающегося 1-4-х классов, за исключением лиц с ОВЗ, и не более 81 рубля 25 копеек в день на одного ученика 5-11-х классов.



Также постановление предусматривает обеспечение школьников бесплатным двухразовым питанием из расчета не более 175 руб. 87 коп. в день для школьников 1-4-х классов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. Для школьников, обучающихся в 5-11-х классах, и являющихся лицами с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами, субсидия составит не более 203 руб. 13 коп. в день на одного человека.



Постановление также закрепляет обязанность руководителей школ контролировать организацию питания учащихся.



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