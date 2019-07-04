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В Свердловской области под видом судебных приставов действуют мошенники
4 июль 2019 (12:45)
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. В Свердловской области действуют мошенники, которые с целью незаконного получения денег рассылают письма от имени судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.
В почтовых ящиках горожан стали появляться письма из Москвы с исполнительным листом, в котором сообщается о праве адресата на получение денежной компенсации: указана сумма, даны ссылки на Федеральные законы (лист подписан сотрудниками ФССП РФ, на бланке также есть голограмма, номер и печати). После того, как получатель забирает письмо из почтового ящика, ему на телефон звонят лже-приставы и заявляют о необходимости оплатить госпошлину на счет мошенников.
«Также приходят письма с требованием погасить задолженность, в которых содержатся угрозы заморозки банковских счетов. В таких письмах могут быть указаны настоящие контакты Управлений ФССП России и других государственных учреждений. Эти письма также составлены на имя получателя письма, могут иметь герб и даже печать. Но реквизиты счета, указанные на бланке или продиктованные по телефону, также не имеют ничего общего с госучреждениями», — говорится в сообщении.
Кроме того, мошенники рассылают письма через Интернет. В них сообщается о вымышленных долгах их жертвы. При переходе по указанной в тексте письма ссылке предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами.
«Но самое страшное, что ваша информация может стать доступна мошенникам. А ведь сегодня мы и расплачиваемся банковскими картами через компьютер, и содержим на жестком диске важную для нас информацию», — предупреждает ведомство, уточняя, что структурные подразделения УФССП России по Свердловской области не уведомляют должников по электронной почте.
«Ни в интернете, ни по телефону, ни через почтовые ящики конфиденциальная информация о долгах граждан не предоставляется. Такие письма можно даже не открывать. Узнавать о долгах и оплачивать их следует только на официальном сайте УФССП своего региона в Банке данных исполнительных производств или через официальное мобильное приложение, через сайт Госуслуги», — отмечается в сообщении.
В почтовых ящиках горожан стали появляться письма из Москвы с исполнительным листом, в котором сообщается о праве адресата на получение денежной компенсации: указана сумма, даны ссылки на Федеральные законы (лист подписан сотрудниками ФССП РФ, на бланке также есть голограмма, номер и печати). После того, как получатель забирает письмо из почтового ящика, ему на телефон звонят лже-приставы и заявляют о необходимости оплатить госпошлину на счет мошенников.
«Также приходят письма с требованием погасить задолженность, в которых содержатся угрозы заморозки банковских счетов. В таких письмах могут быть указаны настоящие контакты Управлений ФССП России и других государственных учреждений. Эти письма также составлены на имя получателя письма, могут иметь герб и даже печать. Но реквизиты счета, указанные на бланке или продиктованные по телефону, также не имеют ничего общего с госучреждениями», — говорится в сообщении.
Кроме того, мошенники рассылают письма через Интернет. В них сообщается о вымышленных долгах их жертвы. При переходе по указанной в тексте письма ссылке предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами.
«Но самое страшное, что ваша информация может стать доступна мошенникам. А ведь сегодня мы и расплачиваемся банковскими картами через компьютер, и содержим на жестком диске важную для нас информацию», — предупреждает ведомство, уточняя, что структурные подразделения УФССП России по Свердловской области не уведомляют должников по электронной почте.
«Ни в интернете, ни по телефону, ни через почтовые ящики конфиденциальная информация о долгах граждан не предоставляется. Такие письма можно даже не открывать. Узнавать о долгах и оплачивать их следует только на официальном сайте УФССП своего региона в Банке данных исполнительных производств или через официальное мобильное приложение, через сайт Госуслуги», — отмечается в сообщении.
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