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В Нижней Туре директора «Городской энергосервисной компании» оштрафовали за невыплату зарплаты
2 июль 2019 (16:07)
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. В Нижней Туре директора ООО «Городская энергосервисная компания» оштрафовали на 40 тыс. руб. из-за невыплаты зарплаты работникам организации.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с марта по май 2019 года зарплату не получал 101 сотрудник предприятия. Общая сумма задолженности составила 5,2 млн руб.
«В целях устранения нарушений трудовых прав работников генеральный директор ООО «Городская энергосервисная компании» неоднократно заслушан в прокуратуре города, прокурор города в адрес руководителя предприятия внес представление об устранении нарушений трудового законодательства, был определен срок погашения задолженности», — говорится в сообщении.
В отношении директора предприятия было возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». К настоящему времени задолженность по зарплате в организации полностью погашена.
Отмечается, что ООО «Городская энергосервисная компании» обслуживает в Нижнетуринском городском округе 6 муниципальных котельных и централизованные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с марта по май 2019 года зарплату не получал 101 сотрудник предприятия. Общая сумма задолженности составила 5,2 млн руб.
«В целях устранения нарушений трудовых прав работников генеральный директор ООО «Городская энергосервисная компании» неоднократно заслушан в прокуратуре города, прокурор города в адрес руководителя предприятия внес представление об устранении нарушений трудового законодательства, был определен срок погашения задолженности», — говорится в сообщении.
В отношении директора предприятия было возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». К настоящему времени задолженность по зарплате в организации полностью погашена.
Отмечается, что ООО «Городская энергосервисная компании» обслуживает в Нижнетуринском городском округе 6 муниципальных котельных и централизованные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения.
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