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Екатеринбург получил право на проведение летней Универсиады-2023

УрБК, Москва, 02.07.2019. Екатеринбург был избран столицей летней Универсиады, которая состоится в 2023 году. Это решение было принято на заседании Исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU), передает ТАСС.



Планируется, что во время Универсиады Екатеринбург примет 200 тыс. гостей из 150 стран. В программу студенческих Игр входят 15 обязательных видов спорта. Это бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.



Напомним, что в середине июня столицу Урала посетила оценочная комиссия FISU, которая осмотрела 17 объектов в Свердловской области, вошедших в программу заявки на Универсиаду. В частности, комиссия побывала на площадке в микрорайоне ВИЗ-Правобережный, на которой предполагается строительство Деревни Универсиады. Делегацию FISU познакомили с «Екатеринбург Ареной», где предполагается провести церемонию открытия и закрытия летней Универсиады.



Ранее Россия уже была организатором летних студенческих Игр в Казани в 2013 году, а также зимней Универсиады-2019 в Красноярске.

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