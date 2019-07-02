Новости дня

В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по обустройству парка РТИ

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. Администрация Екатеринбурга запустила общественные обсуждения проекта межевания территории в границах улиц Патриса Лумумбы — Начдива Онуфриева — 8 Марта — переулка Рижского.



На данной территории находятся парк РТИ и спортивные объекты. Как следует из материалов к обсуждениям, в границах указанного участка планируется провести реконструкцию стадиона. На его месте предлагается разместить Дворец конькобежного спорта.



Также в проекте предусмотрено обустройство футбольного поля и другие спортплощадки. Изменение границ парка в документах не предусмотрено.



Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 9 июля 2019 года в холле второго этажа здания администрации Екатеринбурга. Предложения от горожан будут приниматься в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации до 6 августа 2019 года.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:34</span><br /><strong>В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по обустройству парка РТИ</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. Администрация Екатеринбурга запустила общественные обсуждения проекта межевания территории в границах улиц Патриса Лумумбы — Начдива Онуфриева — 8 Марта — переулка Рижского.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088068-v-ekaterinburge-nachalis-obschestvennye-obsuzhdeniya-po-obustroystvu-parka-rti.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: