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В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по обустройству парка РТИ
2 июль 2019 (12:34)
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. Администрация Екатеринбурга запустила общественные обсуждения проекта межевания территории в границах улиц Патриса Лумумбы — Начдива Онуфриева — 8 Марта — переулка Рижского.
На данной территории находятся парк РТИ и спортивные объекты. Как следует из материалов к обсуждениям, в границах указанного участка планируется провести реконструкцию стадиона. На его месте предлагается разместить Дворец конькобежного спорта.
Также в проекте предусмотрено обустройство футбольного поля и другие спортплощадки. Изменение границ парка в документах не предусмотрено.
Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 9 июля 2019 года в холле второго этажа здания администрации Екатеринбурга. Предложения от горожан будут приниматься в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации до 6 августа 2019 года.
На данной территории находятся парк РТИ и спортивные объекты. Как следует из материалов к обсуждениям, в границах указанного участка планируется провести реконструкцию стадиона. На его месте предлагается разместить Дворец конькобежного спорта.
Также в проекте предусмотрено обустройство футбольного поля и другие спортплощадки. Изменение границ парка в документах не предусмотрено.
Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 9 июля 2019 года в холле второго этажа здания администрации Екатеринбурга. Предложения от горожан будут приниматься в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации до 6 августа 2019 года.
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