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Суд не снизил кадастровую стоимость квадратного метра в БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге
2 июль 2019 (10:39)
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. Арбитражный суд Уральского округа прекратил производство по иску ООО «Бизнес центр «Высоцкий» к кадастровой палате и управлению Росреестра, в котором истец требовал признать незаконным увеличение кадастровой стоимости принадлежащих ему помещений в бизнес-центре. Соответствующее решение размещено на сайте суда.
«Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости по состоянию на 22.11.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м спорных нежилых помещений составляла 28 тыс. 814 руб. 07 коп. При получении выписок из ЕГРН заявителю стало известно о том, что кадастровая стоимость 1 кв. м спорных нежилых помещений по состоянию на 05.02.2018 составляет 116 тыс. 884 руб. 13 коп.», — говорится в документе.
При обращении в суд представитель бизнес-центра сослался на нарушение установленного законом порядка исправления технической ошибки, а также, на то, что удельный показатель кадастровой стоимости, установленный в результате исправления кадастровой ошибки, определен в нарушение пункта 6.2.3 Методических указаний о государственной кадастровой оценке, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 07.06.2016 № 358. Также заявитель указывал на то, что увеличение удельного показателя кадастровой стоимости принадлежащих ему помещений привело к ошибочному расчету их кадастровой стоимости и, соответственно, увеличению подлежащего уплате налога. Кроме того, общество ссылалось на то, что средний удельный показатель стоимости нежилых помещений в кадастровом квартале, в котором находятся данные помещения, утвержден Постановлением правительства Свердловской области и составляет 28 тыс. 814 руб. 70 коп.
Ранее кассация прекратила дело, по которому суды первой и апелляционной инстанций поддержали истца. Причиной такого решения, согласно материалам дела, стало то, что спор не подведомственен арбитражному суду и должен рассматриваться в суде общей юрисдикции. Арбитражный суд Уральского округа также не снизил кадастровую стоимость квадратных метров в бизнес-центре.
«При таких обстоятельствах, обжалуемые судебные акты подлежат отмене в связи с неверным применением норм материального и процессуального права (части 2, 3 статьи 288 АПК РФ), производство по делу подлежит прекращению», — говорится в решении Арбитражного суда Уральского округа.
«Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости по состоянию на 22.11.2016 кадастровая стоимость 1 кв. м спорных нежилых помещений составляла 28 тыс. 814 руб. 07 коп. При получении выписок из ЕГРН заявителю стало известно о том, что кадастровая стоимость 1 кв. м спорных нежилых помещений по состоянию на 05.02.2018 составляет 116 тыс. 884 руб. 13 коп.», — говорится в документе.
При обращении в суд представитель бизнес-центра сослался на нарушение установленного законом порядка исправления технической ошибки, а также, на то, что удельный показатель кадастровой стоимости, установленный в результате исправления кадастровой ошибки, определен в нарушение пункта 6.2.3 Методических указаний о государственной кадастровой оценке, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 07.06.2016 № 358. Также заявитель указывал на то, что увеличение удельного показателя кадастровой стоимости принадлежащих ему помещений привело к ошибочному расчету их кадастровой стоимости и, соответственно, увеличению подлежащего уплате налога. Кроме того, общество ссылалось на то, что средний удельный показатель стоимости нежилых помещений в кадастровом квартале, в котором находятся данные помещения, утвержден Постановлением правительства Свердловской области и составляет 28 тыс. 814 руб. 70 коп.
Ранее кассация прекратила дело, по которому суды первой и апелляционной инстанций поддержали истца. Причиной такого решения, согласно материалам дела, стало то, что спор не подведомственен арбитражному суду и должен рассматриваться в суде общей юрисдикции. Арбитражный суд Уральского округа также не снизил кадастровую стоимость квадратных метров в бизнес-центре.
«При таких обстоятельствах, обжалуемые судебные акты подлежат отмене в связи с неверным применением норм материального и процессуального права (части 2, 3 статьи 288 АПК РФ), производство по делу подлежит прекращению», — говорится в решении Арбитражного суда Уральского округа.
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