Новости дня

Вопрос о проведении Универсиады-2023 в Екатеринбурге решится 2 июля

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. В Неаполе Международная федерация студенческого спорта (FISU) сегодня примет решение, станет ли Екатеринбург столицей летней Универсиады в 2023 году. Об этом сообщает РИА «Новости».



Заявку Екатеринбурга представят министр спорта РФ Павел Колобков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Планируется, что во время Универсиады Екатеринбург примет 200 тыс. гостей из 150 стран. В программу студенческих Игр входят 15 обязательных видов спорта. Это бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.



Екатеринбург — единственный город, претендующий на проведение Игр-2023.



В середине июня столицу Урала посетила оценочная комиссия FISU, которая осмотрела 17 объектов в Свердловской области, вошедших в программу заявки на Универсиаду. В частности, комиссия побывала на площадке в микрорайоне ВИЗ-Правобережный, на которой предполагается строительство Деревни Универсиады. Делегацию FISU познакомили с «Екатеринбург Ареной», где предполагается провести церемонию открытия и закрытия летней Универсиады.



Ранее Россия уже была организатором летних студенческих Игр в Казани в 2013 году, а также зимней Универсиады-2019 в Красноярске.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:42</span><br /><strong>Вопрос о проведении Универсиады-2023 в Екатеринбурге решится 2 июля</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. В Неаполе Международная федерация студенческого спорта (FISU) сегодня примет решение, станет ли Екатеринбург столицей летней Универсиады в 2023 году. Об этом сообщает РИА «Новости».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088059-vopros-o-provedenii-universiady-2023-v-ekaterinburge-reshitsya-2-iyulya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: