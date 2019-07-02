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Вопрос о проведении Универсиады-2023 в Екатеринбурге решится 2 июля
2 июль 2019 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. В Неаполе Международная федерация студенческого спорта (FISU) сегодня примет решение, станет ли Екатеринбург столицей летней Универсиады в 2023 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
Заявку Екатеринбурга представят министр спорта РФ Павел Колобков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Планируется, что во время Универсиады Екатеринбург примет 200 тыс. гостей из 150 стран. В программу студенческих Игр входят 15 обязательных видов спорта. Это бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.
Екатеринбург — единственный город, претендующий на проведение Игр-2023.
В середине июня столицу Урала посетила оценочная комиссия FISU, которая осмотрела 17 объектов в Свердловской области, вошедших в программу заявки на Универсиаду. В частности, комиссия побывала на площадке в микрорайоне ВИЗ-Правобережный, на которой предполагается строительство Деревни Универсиады. Делегацию FISU познакомили с «Екатеринбург Ареной», где предполагается провести церемонию открытия и закрытия летней Универсиады.
Ранее Россия уже была организатором летних студенческих Игр в Казани в 2013 году, а также зимней Универсиады-2019 в Красноярске.
Заявку Екатеринбурга представят министр спорта РФ Павел Колобков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Планируется, что во время Универсиады Екатеринбург примет 200 тыс. гостей из 150 стран. В программу студенческих Игр входят 15 обязательных видов спорта. Это бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.
Екатеринбург — единственный город, претендующий на проведение Игр-2023.
В середине июня столицу Урала посетила оценочная комиссия FISU, которая осмотрела 17 объектов в Свердловской области, вошедших в программу заявки на Универсиаду. В частности, комиссия побывала на площадке в микрорайоне ВИЗ-Правобережный, на которой предполагается строительство Деревни Универсиады. Делегацию FISU познакомили с «Екатеринбург Ареной», где предполагается провести церемонию открытия и закрытия летней Универсиады.
Ранее Россия уже была организатором летних студенческих Игр в Казани в 2013 году, а также зимней Универсиады-2019 в Красноярске.
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