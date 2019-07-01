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«АвтоВАЗ» повысил цены на все модификации Lada Vesta и Lada Granta

1 июль 2019 (17:29)

УрБК, Москва, 01.07.2019. «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил на 5 тыс. руб. цены на все модификации Lada Vesta и Lada Granta (кроме версий Cross). Об этом сообщил РИА «Новости» представитель компании.

Теперь Lada Vesta седан в базовой комплектации обойдется в 599,9 тыс. руб., универсал — в 681,9 тыс. руб., а базовая Lada Granta — в 439,9 тыс. руб., следует из прайс-листов «АвтоВАЗа».

Ранее некоторые СМИ писали со ссылкой на дилеров компании, что «АвтоВАЗ» с 1 июля поднимет цены на весь модельный ряд.

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