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В Екатеринбурге запущено движение по Макаровскому мосту
1 июль 2019 (16:02)
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. В Екатеринбурге 1 июля 2019 года открыто движение по трем полосам Макаровского моста.
В эксплуатацию введены одна полоса в сторону улицы Бориса Ельцина и две полосы в сторону улицы Гражданской. Замглавы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов отметил, что к сентябрю 2019 года по мосту будет запущено движение трамваев. В настоящее время на объекте проводятся работы по благоустройству.
Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге было перекрыто с 1 июня 2019 года в рамках работ по реконструкции путепровода. Ожидается, что все работы на объекте будут завершены до 2020 года.
В эксплуатацию введены одна полоса в сторону улицы Бориса Ельцина и две полосы в сторону улицы Гражданской. Замглавы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов отметил, что к сентябрю 2019 года по мосту будет запущено движение трамваев. В настоящее время на объекте проводятся работы по благоустройству.
Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге было перекрыто с 1 июня 2019 года в рамках работ по реконструкции путепровода. Ожидается, что все работы на объекте будут завершены до 2020 года.
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