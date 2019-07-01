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В Свердловской области началась подготовка проекта бюджета на 2020 год

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил план мероприятий по составлению проекта бюджета области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом говорится на сайте регионального минфина.



«Согласно распоряжению главы региона, министерства и ведомства Свердловской области и муниципалитеты должны предоставить в минфин данные, необходимые для подготовки проекта основного финансового документа региона. Это предварительные показатели прогноза социально-экономического развития, статистика, прогноз поступлений платежей в консолидированный бюджет Свердловской области, предложения по расчетам, информация о планируемой численности получателей мер социальной поддержки, сведения о прогнозных значениях сводного индекса потребительских цен и другие документы, необходимые для бюджетного планирования», — говорится в сообщении.



Напомним, традиционные «согласительные процедуры» с муниципалитетами запланированы на сентябрь, в октябре глава региона утвердит основные направления бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Законопроект об областном бюджете должен быть представлен в Законодательное собрание региона к 1 ноября текущего года.

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