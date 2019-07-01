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Правительство РФ обязало ритейлеров создать полку для продукции с заменителем молочного жира

УрБК, Москва, 01.07.2019. Правительство РФ утвердило постановление о раздельной продажи натуральной молочной продукции и продуктов питания с заменителем молочного жира. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.



«В торговом зале или ином месте продажи размещение (выкладка) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира», — говорится в документе.



Постановление вступило в силу с 1 июля 2019 года.



Ранее Россельхознадзор по Свердловской области указал, что доля некачественной и фальсифицированной молочной и мясной продукции в регионе остается на уровне 20%. Это показали проверки, проведенные на Среднем Урале в 2018 году и I квартале 2019 года.

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