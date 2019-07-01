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Свердловский Роспотребнадзор предупредил об опасности паназиатской кухни в жаркую погоду

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области призвало жителей региона к бдительности при употреблении блюд паназиатской кухни в жаркую погоду.



Как сообщает пресс-служба ведомства, особое внимание следует обратить на японские, китайские и вьетнамские блюда, где при приготовлении используются рыба, морепродукты или иные продукты животного происхождения в сыром виде.



«На сегодняшний день на территории Свердловской области осуществляют предпринимательскую деятельность, связанную с производством готовой кулинарной продукции «нетрадиционной кухни», 217 объектов малого и среднего бизнеса. Но не стоит забывать о том, что не все предприятия, начинающие свою деятельность в данной сфере, являются добросовестными, и подают соответствующее уведомление в контролирующие органы», — говорится в сообщении.



За 2018 год в регионе 14,3% отобранных для проведения лабораторных испытаний показали неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям. В 2017 году этот показатель равнялся 19%, в 2016 году — 20,1%.



Отмечается, что наиболее часто выявляемыми нарушениями являются: несоблюдение сроков годности и условий хранения продуктов питания и готовой кулинарной продукции, реализация продукции при несоответствующих параметрах температурного режима, несоблюдение правил личной гигиены персоналом, нарушения технологического процесса при приготовлении блюд и другие.



«Несоблюдение требований санитарного законодательства может стать причиной возникновения пищевых отравлений, заболеваний инфекционной природы», — предупреждает пресс-служба.

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