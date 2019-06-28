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Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 15 коп.
28 июнь 2019 (15:36)
УрБК, Москва, 28.06.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 июня 2019 года. Курс долл. США вырос на 3,04 коп., до 63,07 руб., евро — на 15,44 коп. до 71,81 руб.
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