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Суд оштрафовал «Серовский завод ферросплавов» за вмешательство в расследование гибели своей работницы

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. Свердловский областной суд оштрафовал АО «Серовский завод ферросплавов» на 70 тыс. руб. за нарушение требований норм трудового законодательства — компания не сохранила до начала расследования место происшествия, в котором погибла работница. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



8 июля 2018 года в компании из-за взрыва из ковша вырвался раскаленный металл, убивший крановщицу. Государственная инспекция труда установила, что причинами несчастного случая на производстве явились неудовлетворительная организация производства работ и несовершенство технологического процесса.



«При этом юридическое лицо, в нарушение статей 212, 228 ТК РФ, не сохранило место происшествия до начала работы комиссии по расследованию несчастного случая. Ковш был взят в работу до начала проведения экспертизы. Постановлением главного государственного инспектора охраны труда ГИТ в Свердловской области АО «Серовский завод ферросплавов» признано виновным по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. руб. Решением Серовского районного суда постановление должностного лица оставлено без изменений», — говорится в сообщении.



Однако предприятие не согласилось с таким решением и подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако он оставил без изменений решение Серовского районного суда.



«Согласно статьи 228 ТК РФ при несчастных случаях работодатель обязан сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств. А в случае невозможности ее сохранения — зафиксировать сложившуюся обстановку, то есть составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия. АО «Серовский завод ферросплавов» совершило нарушение норм действующего трудового законодательства. При этом у предприятия имелась возможность спустить разливочный ковш и не использовать его в дальнейшем в работе до начала расследования несчастного случая комиссией. Кроме того, юридическим лицом не было произведено фотографирование внутреннего пространства ковша после взрыва в процессе фиксации обстановки места происшествия, а ковш после ремонта находился в эксплуатации», — комментирует ведомство.

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