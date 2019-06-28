Новости дня

В аэропорту Кольцово задержана партия незадекларированного вина из Стамбула

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. В Екатеринбурге кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажирку рейса Стамбул — Екатеринбург с чемоданом алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Сотрудники ведомства насчитали 13 бутылок вина общим объемом почти 10 литров. По словам путешественницы, она живет в Челябинске, а алкоголь везет в подарок родственникам. Только об ограничениях на ввоз алкоголя женщина не знала.



«По правилам один совершеннолетний гражданин может провезти 5 литров алкоголя: 3 беспошлинно, еще за два придется заплатить пошлину в размере десяти евро за литр. Более 5 литров пассажирам провозить запрещено», — рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.



Таможенники вернули пассажирке разрешенную беспошлинную норму — 4 бутылки, а 9 бутылок изъяли. За несоблюдение норм и ограничений женщине назначен штраф 1 тыс. руб. Еще один штраф за недекларирование товаров назначит суд.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">28 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:14</span><br /><strong>В аэропорту Кольцово задержана партия незадекларированного вина из Стамбула</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. В Екатеринбурге кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажирку рейса Стамбул — Екатеринбург с чемоданом алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087998-v-aeroportu-kolcovo-zaderzhana-partiya-nezadeklarirovannogo-vina-iz-stambula.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: