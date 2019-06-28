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В аэропорту Кольцово задержана партия незадекларированного вина из Стамбула
28 июнь 2019 (11:14)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. В Екатеринбурге кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажирку рейса Стамбул — Екатеринбург с чемоданом алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Сотрудники ведомства насчитали 13 бутылок вина общим объемом почти 10 литров. По словам путешественницы, она живет в Челябинске, а алкоголь везет в подарок родственникам. Только об ограничениях на ввоз алкоголя женщина не знала.
«По правилам один совершеннолетний гражданин может провезти 5 литров алкоголя: 3 беспошлинно, еще за два придется заплатить пошлину в размере десяти евро за литр. Более 5 литров пассажирам провозить запрещено», — рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.
Таможенники вернули пассажирке разрешенную беспошлинную норму — 4 бутылки, а 9 бутылок изъяли. За несоблюдение норм и ограничений женщине назначен штраф 1 тыс. руб. Еще один штраф за недекларирование товаров назначит суд.
Сотрудники ведомства насчитали 13 бутылок вина общим объемом почти 10 литров. По словам путешественницы, она живет в Челябинске, а алкоголь везет в подарок родственникам. Только об ограничениях на ввоз алкоголя женщина не знала.
«По правилам один совершеннолетний гражданин может провезти 5 литров алкоголя: 3 беспошлинно, еще за два придется заплатить пошлину в размере десяти евро за литр. Более 5 литров пассажирам провозить запрещено», — рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.
Таможенники вернули пассажирке разрешенную беспошлинную норму — 4 бутылки, а 9 бутылок изъяли. За несоблюдение норм и ограничений женщине назначен штраф 1 тыс. руб. Еще один штраф за недекларирование товаров назначит суд.
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