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Компанию «Уралаэрогеодезия» обязали выплатить своим сотрудникам долг по зарплате в 3,7 млн рублей
28 июнь 2019 (10:07)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры АО «Уралаэрогеодезия» выплатило задолженность по зарплате перед 83 работниками на общую сумму 3,7 млн руб.
«На предприятии АО «Уралаэрогеодезия» за период с февраля по апрель 2019 года образовалась задолженность по заработной плате перед 83 работниками в размере 3,7 млн руб. В результате оперативного вмешательства прокуратуры Кировского района города Екатеринбурга, в том числе заслушивания генерального директора, обращения в суд в интересах работников, прокуратуре района удалось добиться погашения со стороны работодателя-должника задолженности по заработной плате в полном объеме, а также своевременной выплаты заработной платы по текущим начислениям», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
«На предприятии АО «Уралаэрогеодезия» за период с февраля по апрель 2019 года образовалась задолженность по заработной плате перед 83 работниками в размере 3,7 млн руб. В результате оперативного вмешательства прокуратуры Кировского района города Екатеринбурга, в том числе заслушивания генерального директора, обращения в суд в интересах работников, прокуратуре района удалось добиться погашения со стороны работодателя-должника задолженности по заработной плате в полном объеме, а также своевременной выплаты заработной платы по текущим начислениям», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
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