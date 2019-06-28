Новости дня

Компанию «Уралаэрогеодезия» обязали выплатить своим сотрудникам долг по зарплате в 3,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры АО «Уралаэрогеодезия» выплатило задолженность по зарплате перед 83 работниками на общую сумму 3,7 млн руб.



«На предприятии АО «Уралаэрогеодезия» за период с февраля по апрель 2019 года образовалась задолженность по заработной плате перед 83 работниками в размере 3,7 млн руб. В результате оперативного вмешательства прокуратуры Кировского района города Екатеринбурга, в том числе заслушивания генерального директора, обращения в суд в интересах работников, прокуратуре района удалось добиться погашения со стороны работодателя-должника задолженности по заработной плате в полном объеме, а также своевременной выплаты заработной платы по текущим начислениям», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">28 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:07</span><br /><strong>Компанию «Уралаэрогеодезия» обязали выплатить своим сотрудникам долг по зарплате в 3,7 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 28.06.2019. В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры АО «Уралаэрогеодезия» выплатило задолженность по зарплате перед 83 работниками на общую сумму 3,7 млн руб.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087995-kompaniyu-uralaerogeodeziya-obyazali-vyplatit-svoim-sotrudnikam-dolg-po-zarplate-v-37-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: