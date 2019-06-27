Статьи
Банное дело
27 июнь 2019 (15:44)
Прокуратура Екатеринбурга 26 июня 2019 объявила о начале проверки сделки по продаже муниципального банного комплекса ЕМУП «Бодрость». Объектом рассмотрения будут обстоятельства, при которых земельный участок стоимостью около 50 млн руб. был продан менее чем за 6,6 млн. В случае выявления нарушений сделка, заключенная год назад, может быть аннулирована. Можно предположить, что впоследствии могут быть расторгнуты и другие договоры по продаже муниципального имущества, заключенные до середины 2018 года.
Как ранее писал УрБК, о продаже муниципальной бани стало известно случайно в июле 2018 года. В то время общественники обратили внимание на снос комплекса по адресу Куйбышева, 42, построенного еще в 1927 году. К удивлению горожан, застройщиком выступало не муниципальное предприятие, а некое ООО «Уральские бани». Попытки активистов разобраться, кому принадлежит городская собственность, ни к чему не привели.
Позже в администрации Екатеринбурга пояснили, что все имущество ЕМУП «Бодрость» было отчуждено и продано частной организации. Как рассказали тогда в Департаменте по управлению муниципальным имуществом, здание банного комплекса требовало масштабного капитального ремонта и, соответственно, больших финансовых затрат. Для проведения работ в 2016 году было создано ООО «Уральские бани», в котором 33% принадлежало муниципальному предприятию и 67% — ООО «Колор». Следует отметить, что ЕМУП «Бодрость» было учреждено в том же году (лицензию предприятие получило в марте 2016 года).
«Работы по реконструкции указанного объекта потребовали большего против первоначально планируемого финансирования и дополнительного увеличения уставного капитала и, соответственно, долей участников в уставном капитале ООО «Уральские бани». Финансовое состояние ЕМУП «Бодрость» не позволило предприятию внести дополнительные денежные средства на увеличение стоимости его доли», — отметили в департаменте.
Земля почти даром
Условия договора городские власти раскрывать отказались. Об этом стало известно лишь год спустя, на заседании профильных комиссий Екатеринбургской городской думы (ЕГД), которое состоялось 26 июня 2019 года. По неизвестной причине только на днях народные избранники решили разобраться с прозрачностью сделки и пригласили для этого представителей горадминистрации. Отчитываться перед депутатами за ситуацию с ЕМУП «Бодрость» пришлось замглавы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом Игорю Сутягину и начальнику департамента по управлению муниципальным имуществом Майе Строшковой. Следует отметить, что процесс отчуждения собственности произошел до того, как И. Сутягин и М. Строшкова заняли свои должности в администрации города.
Тем не менее, начальник департамента в ходе заседания подробно рассказала о причинах сделки. По ее словам, общая стоимость работ по реконструкции комплекса превышала 100 млн руб. В уставном капитале ЕМУП «Бодрость» до создания ООО «Уральские бани» находилось 67 млн руб. Для восполнения недостающей суммы муниципальное предприятие обратилось в горадминистрацию. Чиновники тогда ответили, что денег на эти цели в бюджете нет. После этого и было учреждено ООО «Уральские бани», уставной капитал которого, согласно открытым данным, составлял 198 млн руб.
Привлеченных средств по-прежнему не хватало для реконструкции комплекса, а потому было принято решение сократить долю ЕМУП «Бодрость» и провести отчуждение муниципальной собственности. Таким образом, были проданы здание общей площадью 547 кв. м, оборудование, а также участок, на котором располагался комплекс.
При этом земля была передана за 6 млн 597 тыс. руб., что составляет лишь 15% от ее кадастровой стоимости. Начальник департамента по управлению муниципальным имуществом пояснила, что земельный участок был продан по указанной цене на основании постановления экс-главы горадминистрации Александра Якоба от 23 октября 2015 года. Данный документ опубликован на официальном портале администрации Екатеринбурга, но подписан замглавы горадминистрации Сергеем Швиндтом, который на тот момент находился в статусе и.о.
Постановлением регулируется порядок определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в городской собственности, при их продаже без проведения торгов. Согласно документу, для физлиц сумма выкупа земли составляет 1,5% от кадастровой стоимости, для юрлиц — 15%. Экономического обоснования данной формулы в постановлении не приводится.
«Реализация выбранного в постановлении администрации города Екатеринбурга «Об утверждении порядка определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «город Екатеринбург», при их продаже без проведения торгов» способа регулирования не связана с какими-либо рисками», — говорится в пояснительной записке к документу.
Отсутствие экономического обоснования в формуле вызвало наибольшее удивление у депутатов во время заседания. Члены комиссии по экономическому развитию ЕГД назвали данный механизм «абсурдом» и потребовали аннулировать сделку. Народные избранники отметили, что городской бюджет или ЕМУП «Бодрость» могли бы выручить намного больше средств при продаже земельного участка с аукциона или сдаче его в аренду.
Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом в ответ на претензии депутатов указал, что договор по отчуждению имущества ЕМУП «Бодрость» может быть расторгнут, если надзорные органы выявят в нем нарушения. Вместе с тем И. Сутягин отметил, что на основании действующих документов администрации города нарушений не выявлено.
Наследие для проверок
Присутствовавший на заседании старший помощник прокурора Екатеринбурга Александр Бобров заявил, что на днях в надзорное ведомство поступило заявление с просьбой проверить сделку по отчуждению собственности ЕМУП «Бодрость».
«Какие-то выводы пока делать преждевременно, потому что полной картины у нас нет. Вопрос сложный, неоднозначный. В течение длительного времени принимались решения и действия должностными лицами и организациями. Мы к этой проблеме подключаем ФАС, потому что здесь нужно оценивать соблюдение требований законодательства по конкуренции. Первоначально, по первому взгляду можно сделать предварительные выводы о совершении действий по уходу от конкурентных процедур и занижении стоимости. Но окончательные выводы делать рано», — пояснил А. Бобров.
Старший помощник прокурора города добавил, что к проверке подключен также Следственный комитет России.
Участники заседания в гордуме, несмотря на начало прокурорской проверки, решили рекомендовать ЕГД направить запросы о сделке в МВД, СКР и прокуратуру. Также в Счетную палату Екатеринбурга планируется направить запрос с просьбой провести независимую оценку участка.
Эффект домино
Как следует из настроений депутатов, в гордуме всерьез рассчитывают вернуть землю в собственность муниципалитета. Однако, если правоохранительные органы и надзорное ведомство действительно найдут нарушения, могут появиться вопросы к другим подобным сделкам. К примеру, до настоящего времени не сняты вопросы к процессу отчуждения муниципальной земли под кинотеатром «Темп», снесенным в Орджоникидзевском районе в 2018 году под жилищную застройку.
По аналогичной с ЕМУП «Бодрость» схеме был также относительно недавно продан участок ЕМУП «Новость» (по адресу Радищева, 29). При кадастровой стоимости в 53 млн руб. его отдали в частные руки за 8 млн руб.
Другой вопрос, что на всех проданных территориях уже реализуются новые проекты. Так, на месте бани «Бодрость» по франшизе строится филиал московских «Сандунов». Участок на Уралмаше в настоящее время осваивает застройщик, который возводит ЖК «Есенин». В этой связи у инвесторов этих объектов возникают дополнительные риски. Признание договоров по отчуждению муниципальной собственности недействительными может привести к серьезным последствиям вплоть до приостановки строительства.
Впрочем, последствия аннулирования подобных сделок депутаты пока не обсуждали. По всей видимости, этот вопрос будет рассматриваться уже в ходе решения проблемы.
УрБК будет следить за развитием событий.
Как ранее писал УрБК, о продаже муниципальной бани стало известно случайно в июле 2018 года. В то время общественники обратили внимание на снос комплекса по адресу Куйбышева, 42, построенного еще в 1927 году. К удивлению горожан, застройщиком выступало не муниципальное предприятие, а некое ООО «Уральские бани». Попытки активистов разобраться, кому принадлежит городская собственность, ни к чему не привели.
Позже в администрации Екатеринбурга пояснили, что все имущество ЕМУП «Бодрость» было отчуждено и продано частной организации. Как рассказали тогда в Департаменте по управлению муниципальным имуществом, здание банного комплекса требовало масштабного капитального ремонта и, соответственно, больших финансовых затрат. Для проведения работ в 2016 году было создано ООО «Уральские бани», в котором 33% принадлежало муниципальному предприятию и 67% — ООО «Колор». Следует отметить, что ЕМУП «Бодрость» было учреждено в том же году (лицензию предприятие получило в марте 2016 года).
«Работы по реконструкции указанного объекта потребовали большего против первоначально планируемого финансирования и дополнительного увеличения уставного капитала и, соответственно, долей участников в уставном капитале ООО «Уральские бани». Финансовое состояние ЕМУП «Бодрость» не позволило предприятию внести дополнительные денежные средства на увеличение стоимости его доли», — отметили в департаменте.
Земля почти даром
Условия договора городские власти раскрывать отказались. Об этом стало известно лишь год спустя, на заседании профильных комиссий Екатеринбургской городской думы (ЕГД), которое состоялось 26 июня 2019 года. По неизвестной причине только на днях народные избранники решили разобраться с прозрачностью сделки и пригласили для этого представителей горадминистрации. Отчитываться перед депутатами за ситуацию с ЕМУП «Бодрость» пришлось замглавы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом Игорю Сутягину и начальнику департамента по управлению муниципальным имуществом Майе Строшковой. Следует отметить, что процесс отчуждения собственности произошел до того, как И. Сутягин и М. Строшкова заняли свои должности в администрации города.
Тем не менее, начальник департамента в ходе заседания подробно рассказала о причинах сделки. По ее словам, общая стоимость работ по реконструкции комплекса превышала 100 млн руб. В уставном капитале ЕМУП «Бодрость» до создания ООО «Уральские бани» находилось 67 млн руб. Для восполнения недостающей суммы муниципальное предприятие обратилось в горадминистрацию. Чиновники тогда ответили, что денег на эти цели в бюджете нет. После этого и было учреждено ООО «Уральские бани», уставной капитал которого, согласно открытым данным, составлял 198 млн руб.
Привлеченных средств по-прежнему не хватало для реконструкции комплекса, а потому было принято решение сократить долю ЕМУП «Бодрость» и провести отчуждение муниципальной собственности. Таким образом, были проданы здание общей площадью 547 кв. м, оборудование, а также участок, на котором располагался комплекс.
При этом земля была передана за 6 млн 597 тыс. руб., что составляет лишь 15% от ее кадастровой стоимости. Начальник департамента по управлению муниципальным имуществом пояснила, что земельный участок был продан по указанной цене на основании постановления экс-главы горадминистрации Александра Якоба от 23 октября 2015 года. Данный документ опубликован на официальном портале администрации Екатеринбурга, но подписан замглавы горадминистрации Сергеем Швиндтом, который на тот момент находился в статусе и.о.
Постановлением регулируется порядок определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в городской собственности, при их продаже без проведения торгов. Согласно документу, для физлиц сумма выкупа земли составляет 1,5% от кадастровой стоимости, для юрлиц — 15%. Экономического обоснования данной формулы в постановлении не приводится.
«Реализация выбранного в постановлении администрации города Екатеринбурга «Об утверждении порядка определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «город Екатеринбург», при их продаже без проведения торгов» способа регулирования не связана с какими-либо рисками», — говорится в пояснительной записке к документу.
Отсутствие экономического обоснования в формуле вызвало наибольшее удивление у депутатов во время заседания. Члены комиссии по экономическому развитию ЕГД назвали данный механизм «абсурдом» и потребовали аннулировать сделку. Народные избранники отметили, что городской бюджет или ЕМУП «Бодрость» могли бы выручить намного больше средств при продаже земельного участка с аукциона или сдаче его в аренду.
Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом в ответ на претензии депутатов указал, что договор по отчуждению имущества ЕМУП «Бодрость» может быть расторгнут, если надзорные органы выявят в нем нарушения. Вместе с тем И. Сутягин отметил, что на основании действующих документов администрации города нарушений не выявлено.
Наследие для проверок
Присутствовавший на заседании старший помощник прокурора Екатеринбурга Александр Бобров заявил, что на днях в надзорное ведомство поступило заявление с просьбой проверить сделку по отчуждению собственности ЕМУП «Бодрость».
«Какие-то выводы пока делать преждевременно, потому что полной картины у нас нет. Вопрос сложный, неоднозначный. В течение длительного времени принимались решения и действия должностными лицами и организациями. Мы к этой проблеме подключаем ФАС, потому что здесь нужно оценивать соблюдение требований законодательства по конкуренции. Первоначально, по первому взгляду можно сделать предварительные выводы о совершении действий по уходу от конкурентных процедур и занижении стоимости. Но окончательные выводы делать рано», — пояснил А. Бобров.
Старший помощник прокурора города добавил, что к проверке подключен также Следственный комитет России.
Участники заседания в гордуме, несмотря на начало прокурорской проверки, решили рекомендовать ЕГД направить запросы о сделке в МВД, СКР и прокуратуру. Также в Счетную палату Екатеринбурга планируется направить запрос с просьбой провести независимую оценку участка.
Эффект домино
Как следует из настроений депутатов, в гордуме всерьез рассчитывают вернуть землю в собственность муниципалитета. Однако, если правоохранительные органы и надзорное ведомство действительно найдут нарушения, могут появиться вопросы к другим подобным сделкам. К примеру, до настоящего времени не сняты вопросы к процессу отчуждения муниципальной земли под кинотеатром «Темп», снесенным в Орджоникидзевском районе в 2018 году под жилищную застройку.
По аналогичной с ЕМУП «Бодрость» схеме был также относительно недавно продан участок ЕМУП «Новость» (по адресу Радищева, 29). При кадастровой стоимости в 53 млн руб. его отдали в частные руки за 8 млн руб.
Другой вопрос, что на всех проданных территориях уже реализуются новые проекты. Так, на месте бани «Бодрость» по франшизе строится филиал московских «Сандунов». Участок на Уралмаше в настоящее время осваивает застройщик, который возводит ЖК «Есенин». В этой связи у инвесторов этих объектов возникают дополнительные риски. Признание договоров по отчуждению муниципальной собственности недействительными может привести к серьезным последствиям вплоть до приостановки строительства.
Впрочем, последствия аннулирования подобных сделок депутаты пока не обсуждали. По всей видимости, этот вопрос будет рассматриваться уже в ходе решения проблемы.
УрБК будет следить за развитием событий.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Прокуратура начала проверку сделки по продаже муниципальной бани «Бодрость» в Екатеринбурге
- Прокуратура начала проверку сделки по продаже муниципальной бани «Бодрость» в Екатеринбурге
- В администрации Екатеринбурга раскрыли схему перехода бани «Бодрость» в частную собственность
- Банный день
- Власти Екатеринбурга будут определять выкупную стоимость муниципальных земель