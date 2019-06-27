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Благотворительный фонд «Металлург» принял участие в III Форуме социальных инноваций регионов
27 июнь 2019 (10:45)
УрБК, Магнитогорск, 27.06.2019. Благотворительный фонд «Металлург» принял участие в III Форуме социальных инноваций регионов. Организаторами мероприятия, которое прошло в Москве, выступили Совет Федерации Федерального Собрания РФ и правительство Москвы. Главной темой мероприятия стала роль национальных проектов в инновационном развитии социальной сферы.
Форум собрал 3000 делегатов из 85 регионов России — представителей органов власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития, науки, экспертного сообщества, волонтерского движения.
«В составе делегации Челябинской области участие в Форуме приняли представители благотворительного фонда «Металлург» и Частного учреждения фонда «Центр социального обслуживания населения». Они представили на Форуме свои буклеты по реализации социально значимых проектов, благотворительных программ «Забота» и «XXI век — детям Южного Урала», которые вызвали большой интерес у посетителей и участников Форума своей направленностью на реализацию национальных проектов. Своими проектами фонд «Металлург» еще раз подчеркнул, что создание долгосрочного партнерства бизнеса и НКО возможно. Наглядным примером является сотрудничество фонда и Группы компаний ПАО «ММК» — крупнейшего благотворителя фонда «Металлург», — сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
Специалисты фонда и «ЦСОН» стали участниками нескольких секций и дискуссионных площадок, среди которых — «Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации целей национальных проектов, «Государственно-частное партнерство: инструмент развития социальной инфраструктуры в регионах», «Диалог бизнеса и НКО: эффективное и долгосрочное партнерство», «Детство без границ: образование детей с особенностями развития», «Инновационные технологии: создание системы долговременного ухода».
Форум собрал 3000 делегатов из 85 регионов России — представителей органов власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития, науки, экспертного сообщества, волонтерского движения.
«В составе делегации Челябинской области участие в Форуме приняли представители благотворительного фонда «Металлург» и Частного учреждения фонда «Центр социального обслуживания населения». Они представили на Форуме свои буклеты по реализации социально значимых проектов, благотворительных программ «Забота» и «XXI век — детям Южного Урала», которые вызвали большой интерес у посетителей и участников Форума своей направленностью на реализацию национальных проектов. Своими проектами фонд «Металлург» еще раз подчеркнул, что создание долгосрочного партнерства бизнеса и НКО возможно. Наглядным примером является сотрудничество фонда и Группы компаний ПАО «ММК» — крупнейшего благотворителя фонда «Металлург», — сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
Специалисты фонда и «ЦСОН» стали участниками нескольких секций и дискуссионных площадок, среди которых — «Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации целей национальных проектов, «Государственно-частное партнерство: инструмент развития социальной инфраструктуры в регионах», «Диалог бизнеса и НКО: эффективное и долгосрочное партнерство», «Детство без границ: образование детей с особенностями развития», «Инновационные технологии: создание системы долговременного ухода».
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