Новости дня

В центре Екатеринбурга на ул. Воеводина ночью прорвало трубу с горячей водой

27 июнь 2019 (10:06)

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. В Екатеринбурге сегодня ночью около 01.00 рядом с Музеем изобразительного искусства (между домами № 4 и № 6 по улице Воеводина) при гидравлических испытаниях прорвало трубу с горячей водой.

По словам очевидцев, разлетевшиеся при коммунальной аварии камни и обломки асфальта повредили припаркованные рядом автомобили и стекла в ближайшем доме.

В Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) сообщили, что в ходе опрессовки с 24 по 27 июня также произошел прорыв в районе улицы Новгородцевой. В результате этих двух аварий был нанесен ущерб двум автомобилям.

«Ремонтные бригады ЕТК приступили к устранению повреждений. Все объекты теплоснабжения застрахованы, ущерб владельцам будет возмещен», — подчеркивает пресс-служба компании.

Следующий этап централизованных опрессовок пройдет с 13 по 15 августа.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: