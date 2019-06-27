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В центре Екатеринбурга на ул. Воеводина ночью прорвало трубу с горячей водой

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. В Екатеринбурге сегодня ночью около 01.00 рядом с Музеем изобразительного искусства (между домами № 4 и № 6 по улице Воеводина) при гидравлических испытаниях прорвало трубу с горячей водой.



По словам очевидцев, разлетевшиеся при коммунальной аварии камни и обломки асфальта повредили припаркованные рядом автомобили и стекла в ближайшем доме.



В Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) сообщили, что в ходе опрессовки с 24 по 27 июня также произошел прорыв в районе улицы Новгородцевой. В результате этих двух аварий был нанесен ущерб двум автомобилям.



«Ремонтные бригады ЕТК приступили к устранению повреждений. Все объекты теплоснабжения застрахованы, ущерб владельцам будет возмещен», — подчеркивает пресс-служба компании.



Следующий этап централизованных опрессовок пройдет с 13 по 15 августа.

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