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Подтверждено соответствие нормам качества воздуха в зоне влияния Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС»

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. Подтверждено соответствие санитарным нормам качества воздуха в зоне влияния Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС». Об этом сообщает пресс-служба компании.



В пресс-службе ООО «ФОРЭС» отмечают, что в апреле-мае анализ проб, взятых аккредитованной экологической лабораторией, показал — выделение пыли было минимум в 10 раз ниже установленного предельного норматива.



«Рукавные фильтры, действующие на основных источниках, улавливали от 99,6 до 99,9 процента взвешенных частиц. В пределах норм оставалось в воздухе и содержание оксидов азота, углерода и серы», — отметили в пресс-службе.

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