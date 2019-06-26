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Подтверждено соответствие нормам качества воздуха в зоне влияния Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС»

26 июнь 2019 (10:55)

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. Подтверждено соответствие санитарным нормам качества воздуха в зоне влияния Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС». Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе ООО «ФОРЭС» отмечают, что в апреле-мае анализ проб, взятых аккредитованной экологической лабораторией, показал — выделение пыли было минимум в 10 раз ниже установленного предельного норматива.

«Рукавные фильтры, действующие на основных источниках, улавливали от 99,6 до 99,9 процента взвешенных частиц. В пределах норм оставалось в воздухе и содержание оксидов азота, углерода и серы», — отметили в пресс-службе.

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