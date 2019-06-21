Эскроу-счета ударят по качеству жилья

В Свердловской области может заметно ухудшиться качество новостроек. Отмена «долевки» вынудит многих девелоперов экономить на инфраструктуре, строительных материалах, инженерных решениях. В противном случае они не смогут повысить рентабельность своего проекта и получить банковское финансирование.Напомним, что с 1 июля российских застройщиков обяжут работать по новой схеме. Компания должна завести эскроу-счет в банке, на который и будут поступать деньги покупателей жилья. Девелоперы смогут воспользоваться этими средствами только после сдачи объекта, а на период строительства кредитные организации будут выдавать застройщику займы под 2-6% годовых. Ряду застройщиков разрешили достраивать некоторые объекты после 1 июля по старым правилам. В частности, исключение будет сделано, если дом готов более чем на 30% и в нем продано не менее 10% квартир.Как отмечают аналитики, для открытия эскроу-счета застройщикам нужно убедить банк в экономической привлекательности своего проекта. Если кредитные организации не видят потенциальную выгоду, то имеют возможность отказать в предоставлении финансирования.Рентабельность многих проектов после 1 июля заметно снизится. Раньше большинство застройщиков пользовались самым дешевым финансовым ресурсом — средствами дольщиков. Сейчас они будут строить за счет банковских кредитов.На растущем рынке девелоперы могли бы компенсировать дополнительные расходы за счет роста цен. Однако текущая ситуация не позволяет переписать ценники. В последние месяцы рынок демонстрирует серьезные признаки охлаждения.В этих условиях девелоперы будут вынуждены любой ценой снижать себестоимость своих проектов. Речь идет не только о более дешевых стройматериалах, инженерных решениях, но об экономии на строительстве малых архитектурных форм, мест общественного пользования. Также застройщики могут отказаться он некоторых «фишек», которые делают каждый проект индивидуальным.«Можно предположить, что застройщики будут снижать свои издержки, в том числе за счет ухудшения качества жилья», — сказала президент Уральской палаты недвижимости (УПН), заместитель директор Центра недвижимости «БЭСТ» Илона Соболева.Исполнительный директор УПН Рустем Галеев согласен с мнением своей коллеги.«У застройщиков всегда есть стремление снизить себестоимость своих проектов. Отмена долевого строительства, безусловно, может стать катализатором этого процесса. Однако здесь нельзя забывать, что существуют государственные стандарты, требования, строительные нормы, правила и прочая документация. Поэтому есть какой-то минимальный порог, ниже которого застройщики не могут опуститься», — полагает Рустем Галеев.Вице-президент Российской гильдии риэлторов Ирина Зырянова считает, что возможное ухудшение качества новостроек может сделать их невостребованными.«На рынке очень острая конкуренция. Покупатели выбирают самые лучшие проекты. Если где-то есть проблема с детской площадкой, паркингом и так далее, то они сделают выбор в пользу другого объекта. Поэтому не думаю, что застройщики будут массово ухудшать качество своих проектов. Это им ничего не даст», — полагает Ирина Зырянова.Как отмечают эксперты, ресурсы для снижения себестоимости строительства у девелоперов сильно ограничены. Любая экономия может ударить по конкурентоспособности проекта и сделать его менее привлекательным в глазах потенциальных покупателей.