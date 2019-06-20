Статьи
Уроки храма и сквера
20 июнь 2019 (15:20)
В Екатеринбурге завершилась острая фаза противостояния вокруг строительства храма Святой Екатерины. Акции протеста привели к тому, что его точно не будут возводить на ранее согласованной площадке у Театра драмы. С этим согласилась и Екатеринбургская епархия. Где именно появится новый храм и будет ли он построен вообще — вопрос открытый, и вряд ли мы узнаем ответ на него в ближайшие дни.
Сейчас, когда страсти вокруг протестов улеглись, стало очевидно, что ситуация с отменой строительства храма на площади у Свердловского драматического театра имеет и еще один интересный аспект. По сути, она создала прецедент: Екатеринбургский митрополит отказался от проекта, прошедшего все необходимые по закону процедуры и согласования, включая общественные слушания, изменения норм землепользования и даже выкуп участка под строительство на аукционе.
Еще совсем недавно подобное казалось просто невероятным. Да, отмены строек, в том числе достаточно резонансных, имели место. Но, как правило, все они были связаны с тем, что документация на строительство либо еще не была полностью оформлена, либо получалась с нарушениями, в обход закона. Если все процедуры, предусмотренные градостроительным кодексом, были соблюдены в полном объеме, то отменить принятое решение становилось практически невозможно.
Ситуация со сквером и храмом показала — это возможно. Согласованная стройка, прошедшая все инстанции в строго установленном законом порядке, может быть отменена, повернута вспять. Это важный прецедент, который, кроме всего прочего, означает, что теперь правильное прохождение всех процедур не гарантирует завершения строительства. Особенно — если против него существует серьезный настрой в обществе. Ситуация продемонстрировала, что субъекты, которые, пользуясь теми или иными ресурсами, могут организовать протест, фактически получают действенный, хотя и неоднозначный инструмент для того, чтобы остановить реализацию любого строительного проекта.
Между тем очевидно, что спрос на подобные инструменты есть. Причем часто он идет со стороны органов государственной и муниципальной власти. Нередко интересы власти и гражданского общества могут в этих вопросах совпадать.
Так, в городах Свердловской области мы можем найти множество примеров того, как перед сменой власти «старая» команда массово раздает разного рода землеотводы под проекты, весьма сомнительные с точки зрения градостроительной политики. В таком случае «новая» команда управленцев оказывается в ситуации, когда отменить эти решения, даже откровенно неправомочные или вредные для городского пространства, просто не в состоянии, ведь все необходимые процедуры были пройдены. В результате появляются все новые примеры «точечной застройки» и вырубки парковых зон.
Сегодня сталкивается с подобным и нынешняя администрация Екатеринбурга, которой досталось несколько весьма спорных градостроительных решений, таких как отведение под вырубку парка «Березовая роща» или передача площадки под метро «Бажовская» под застройку.
Вполне вероятно, что новый эффективный инструмент позволит местным властям решать такие проблемы действенным, хотя и оригинальным путем оказания общественного давления на застройщика. Тем более что общественность в подобных вопросах наверняка встанет на сторону власти, а не строительных организаций.
Сейчас, когда страсти вокруг протестов улеглись, стало очевидно, что ситуация с отменой строительства храма на площади у Свердловского драматического театра имеет и еще один интересный аспект. По сути, она создала прецедент: Екатеринбургский митрополит отказался от проекта, прошедшего все необходимые по закону процедуры и согласования, включая общественные слушания, изменения норм землепользования и даже выкуп участка под строительство на аукционе.
Еще совсем недавно подобное казалось просто невероятным. Да, отмены строек, в том числе достаточно резонансных, имели место. Но, как правило, все они были связаны с тем, что документация на строительство либо еще не была полностью оформлена, либо получалась с нарушениями, в обход закона. Если все процедуры, предусмотренные градостроительным кодексом, были соблюдены в полном объеме, то отменить принятое решение становилось практически невозможно.
Ситуация со сквером и храмом показала — это возможно. Согласованная стройка, прошедшая все инстанции в строго установленном законом порядке, может быть отменена, повернута вспять. Это важный прецедент, который, кроме всего прочего, означает, что теперь правильное прохождение всех процедур не гарантирует завершения строительства. Особенно — если против него существует серьезный настрой в обществе. Ситуация продемонстрировала, что субъекты, которые, пользуясь теми или иными ресурсами, могут организовать протест, фактически получают действенный, хотя и неоднозначный инструмент для того, чтобы остановить реализацию любого строительного проекта.
Между тем очевидно, что спрос на подобные инструменты есть. Причем часто он идет со стороны органов государственной и муниципальной власти. Нередко интересы власти и гражданского общества могут в этих вопросах совпадать.
Так, в городах Свердловской области мы можем найти множество примеров того, как перед сменой власти «старая» команда массово раздает разного рода землеотводы под проекты, весьма сомнительные с точки зрения градостроительной политики. В таком случае «новая» команда управленцев оказывается в ситуации, когда отменить эти решения, даже откровенно неправомочные или вредные для городского пространства, просто не в состоянии, ведь все необходимые процедуры были пройдены. В результате появляются все новые примеры «точечной застройки» и вырубки парковых зон.
Сегодня сталкивается с подобным и нынешняя администрация Екатеринбурга, которой досталось несколько весьма спорных градостроительных решений, таких как отведение под вырубку парка «Березовая роща» или передача площадки под метро «Бажовская» под застройку.
Вполне вероятно, что новый эффективный инструмент позволит местным властям решать такие проблемы действенным, хотя и оригинальным путем оказания общественного давления на застройщика. Тем более что общественность в подобных вопросах наверняка встанет на сторону власти, а не строительных организаций.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге 74% жителей высказались против строительства храма в сквере у Театра драмы
- Гордума Екатеринбурга отказала в референдуме против строительства храма святой Екатерины
- Екатеринбургская городская дума разрешила строительство храма в сквере у Театра драмы
- Комиссия по городскому хозяйству ЕГД одобрила строительство храма у Театра драмы в Екатеринбурге
- Комиссия по городскому хозяйству ЕГД одобрила строительство храма у Театра драмы в Екатеринбурге