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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта реконструкции трех улиц





Начальная цена выполнения работ составляет 42 млн 502 тыс. 507 руб.



Согласно тендерной документации, комплексные изыскания необходимо провести в течение двух месяцев с даты подписания договора. Первый этап проектных работ следует завершить в феврале 2020 года, второй и третий этапы — в феврале 2021 года.



Прием заявок начнется 19 июня 2019 года и продлится до 2 июля 2019 года. Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.



Итоги тендера будут подведены 16 июля 2019 года.





АО «РСГ-Академическое», офис продаж:

пр. Академика Сахарова, 57.

Тел.: (343) 222-7-222.

www.akademicheskiy.org УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в Екатеринбурге». Об этом сообщает пресс-служба застройщика.Начальная цена выполнения работ составляет 42 млн 502 тыс. 507 руб.Согласно тендерной документации, комплексные изыскания необходимо провести в течение двух месяцев с даты подписания договора. Первый этап проектных работ следует завершить в феврале 2020 года, второй и третий этапы — в феврале 2021 года.Прием заявок начнется 19 июня 2019 года и продлится до 2 июля 2019 года. Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.Итоги тендера будут подведены 16 июля 2019 года.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 июнь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:52</span><br /><strong>Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта реконструкции трех улиц</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в Екатеринбурге». Об этом сообщает пресс-служба застройщика.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068087760-zastroyschik-akademicheskogo-rayona-ekaterinburga-obyavil-tender-na-razrabotku-proekta-rekonstrukcii-treh-ulic.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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