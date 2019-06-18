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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта реконструкции трех улиц
18 июнь 2019 (17:52)
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в Екатеринбурге». Об этом сообщает пресс-служба застройщика.
Начальная цена выполнения работ составляет 42 млн 502 тыс. 507 руб.
Согласно тендерной документации, комплексные изыскания необходимо провести в течение двух месяцев с даты подписания договора. Первый этап проектных работ следует завершить в феврале 2020 года, второй и третий этапы — в феврале 2021 года.
Прием заявок начнется 19 июня 2019 года и продлится до 2 июля 2019 года. Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.
Итоги тендера будут подведены 16 июля 2019 года.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Начальная цена выполнения работ составляет 42 млн 502 тыс. 507 руб.
Согласно тендерной документации, комплексные изыскания необходимо провести в течение двух месяцев с даты подписания договора. Первый этап проектных работ следует завершить в феврале 2020 года, второй и третий этапы — в феврале 2021 года.
Прием заявок начнется 19 июня 2019 года и продлится до 2 июля 2019 года. Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.
Итоги тендера будут подведены 16 июля 2019 года.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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