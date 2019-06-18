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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта реконструкции трех улиц

18 июнь 2019 (17:52)

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в Екатеринбурге». Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

Начальная цена выполнения работ составляет 42 млн 502 тыс. 507 руб.

Согласно тендерной документации, комплексные изыскания необходимо провести в течение двух месяцев с даты подписания договора. Первый этап проектных работ следует завершить в феврале 2020 года, второй и третий этапы — в феврале 2021 года.

Прием заявок начнется 19 июня 2019 года и продлится до 2 июля 2019 года. Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.

Итоги тендера будут подведены 16 июля 2019 года.

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта реконструкции трех улиц Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта реконструкции трех улиц
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org

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