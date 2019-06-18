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В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа построили новый скейт-парк и обновили городской яхт-клуб
18 июнь 2019 (17:08)
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле построили новый скейт-парк и обновили городской яхт-клуб водно-спортивной базы «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба Управления по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ».
Для яхт-клуба закуплены материалы для реставрации яхт, новые паруса, обновлен пирс, утеплён и оборудован учебный класс для занятий в холодное время года. Проект «Возрождение парусного спорта в Нижнем Тагиле» победил в грантовом конкурсе социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».
«Парусный спорт в Нижнем Тагиле зародился 61 год назад благодаря бывшему инженеру НТМК Виктору Шарову. Сейчас в секции занимается более 60 человек, среди них много металлургов и их детей. У ребят горят глаза, они занимаются необычным видом спорта. ЕВРАЗ продолжит поддерживать инициативы яхтсменов», — резюмировала директор благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн.
Скейт-парк появился по инициативе депутата Нижнетагильской Думы, заместителя начальника технического управления ЕВРАЗ НТМК Константина Шведова. Площадка приспособлена для тренировки трюков на велосипедах, самокатах и скейтбордах. Здесь установлены разгонные, радиусные и стандартные горки, пирамида с перилами и бортиком, мини-рампа, наклонная стенка, мэнуал пэд для тренировки баланса при езде на одном колесе. Площадку под строительство подготовила администрация города.
«Площадка построена в одном из самых оживленных мест Гальяно-горбуновского массива. Здесь находится много школ и городской парк. Теперь ребята смогут не просто гулять, но и заниматься спортом», — отметил Константин Шведов.
На реализацию проектов компания направила более 3,5 млн руб.
ЕВРАЗ за два последних года направил около 700 млн руб. на строительство новых объектов, поддержку спортивных секций и клубов Нижнего Тагила и Качканара, а также на проведение областных, региональных и международных турниров, городских соревнований. Компания также является генеральным спонсором женской волейбольной команды «Уралочка — НТМК», качканарского футбольного клуба «Горняк ЕВРАЗ» соревнований российского и международного уровня.
Для яхт-клуба закуплены материалы для реставрации яхт, новые паруса, обновлен пирс, утеплён и оборудован учебный класс для занятий в холодное время года. Проект «Возрождение парусного спорта в Нижнем Тагиле» победил в грантовом конкурсе социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».
«Парусный спорт в Нижнем Тагиле зародился 61 год назад благодаря бывшему инженеру НТМК Виктору Шарову. Сейчас в секции занимается более 60 человек, среди них много металлургов и их детей. У ребят горят глаза, они занимаются необычным видом спорта. ЕВРАЗ продолжит поддерживать инициативы яхтсменов», — резюмировала директор благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн.
Скейт-парк появился по инициативе депутата Нижнетагильской Думы, заместителя начальника технического управления ЕВРАЗ НТМК Константина Шведова. Площадка приспособлена для тренировки трюков на велосипедах, самокатах и скейтбордах. Здесь установлены разгонные, радиусные и стандартные горки, пирамида с перилами и бортиком, мини-рампа, наклонная стенка, мэнуал пэд для тренировки баланса при езде на одном колесе. Площадку под строительство подготовила администрация города.
«Площадка построена в одном из самых оживленных мест Гальяно-горбуновского массива. Здесь находится много школ и городской парк. Теперь ребята смогут не просто гулять, но и заниматься спортом», — отметил Константин Шведов.
На реализацию проектов компания направила более 3,5 млн руб.
ЕВРАЗ за два последних года направил около 700 млн руб. на строительство новых объектов, поддержку спортивных секций и клубов Нижнего Тагила и Качканара, а также на проведение областных, региональных и международных турниров, городских соревнований. Компания также является генеральным спонсором женской волейбольной команды «Уралочка — НТМК», качканарского футбольного клуба «Горняк ЕВРАЗ» соревнований российского и международного уровня.
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